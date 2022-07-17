Бунтующим стоматологам Тюмени изменят систему начисления зарплат

В Стоматологической клинике ТюмГМУ по-другому будут начислять премии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Систему начисления премий в Стоматологической клинике Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) изменят для того, чтобы сбалансировать соотношение доходов и расходов медучреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. Ранее информация о снижении зарплат стала одной из причин коллективного обращения медиков в прокуратуру.

«Изменения в порядке расчетов сумм стимулирующих выплат работникам Стоматологической клиники не связаны с созданием института. Цель вводимых изменений — сбалансировать размер доходов и расходов клиники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ТюмГМУ.

Там добавили, 1 сентября на базе ТюмГМУ будут открыты Институт клинической медицины, Институт фармации, Институт фундаментальной медицин, Институт материнства и детства и т. д. Ранее агентство писало о том, что сотрудники Стоматологической клиники при тюменском вузе заподозрили, что на фоне реорганизации им вновь попытаются снизить зарплаты и поднять план по пациентам.

В марте 2022 года более 50 сотрудников Стоматологической клиники ТюГМУ пожаловались в прокуратуру на невыносимые условия работы. В своем обращении они, в частности, рассказали, что руководство планирует поднять им план по пациентам, что негативно скажется на уровне заработной платы. Также врачи отметили, что часть материалов для лечения им приходится покупать за свой счет. Проверка, проведенная силовиками, выявила в медучреждении массовые нарушения.

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