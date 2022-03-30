В Тюмени разразился крупнейший стоматологический скандал

От врачей требуют план 550 тысяч при окладе в 15. Десятки человек обратились в прокуратуру

31 марта 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Врачи стоматологической клиники Тюменского медицинского госуниверситета пожаловались на неподъемные планы и падение зарплат Фото: Анна Майорова © URA.RU Более 50 сотрудников стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ГМУ) обратились в прокуратуру с жалобой на невыносимые условия труда, созданные, по их словам, главным врачом Юлией Тимофеевой. Силовикам они рассказали о том, что вынуждены за свой счет покупать медицинские материалы и навязывать дополнительные платные услуги пациентам, чтобы «выполнить план», который администрация вуза решила поднять с 300 до 550 тыс. рублей с сотрудника в месяц. По словам врачей, проблемы в стоматологической клинике начались в сентябре 2021 года, когда на должность главного врача была назначена Юлия Тимофеева. На первом же собрании она обозначила новый вектор развития медучреждения: врачи должны зарабатывать для клиники больше денег. Стоматологическая клиника Тюменского государственного медицинского университета открылась в 2010 году в историческом здании, где с 1941 по 1945 год располагался военный госпиталь Фото: Денис Моргунов © URA.RU «На собрании 1 сентября 2021 года Тимофеева заявила, что с этого дня основной задачей клиники является зарабатывание денег (не оказание медицинской помощи на современном и профессиональном уровне и обучение студентов стоматологического факультета на клинической базе — прим. авторов обращения). Клиника, со слов Тимофеевой, работает неэффективно — сдает мало денежных средств. Доктора должны пересмотреть и поменять кардинально свой подход к лечению и даже к консультации пациента», — рассказали URA.RU сотрудники клиники. По их словам, сверху было дано указание: ни один первичный пациент не должен выходить от врача без 3D-снимка стоимостью 3 тыс. рублей, так как недавно был приобретен дентальный томограф и нужно срочно «отбить» вложения. Навязывать нужно и другие услуги. И чем больше, тем лучше. Иначе — не получится выполнить ежемесячный план по выработке, который для сотрудников клиники с недавнего времени увеличили с 300 до 550 тыс. рублей. «Новый план — невыполним. Мы останемся без денег» Врачи утверждают, что с введением ежемесячного плана в 550 тыс. рублей вместо 300, фактические зарплаты медперсонала стоматологической клиники упадут, в среднем, на 40-50%. «Средний оклад по больнице — 14800 руб. Большую часть зарплаты составляют, так называемые, стимулирующие выплаты. Например, раньше, при выполнении плана в 300 тысяч рублей, премия составляла 30% от этой суммы. Теперь, оказав помощь пациентам на 550 тыс. рублей, мы сможем рассчитывать только на 20%. Но этот план, практически, невыполним. Мы просто останемся без денег», — на условиях анонимности пояснил URA.RU один из сотрудников клиники. Он добавил, что в медучреждении также существует список дисциплинарных нарушений, за которые персонал клиники могут оштрафовать. Теоретически, даже выполнив план, медик может не получить стимулирующую надбавку даже при выполненном плане. Стоматологическая клиника является базой для обучения студентов Тюменского ГМУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Мы лечим пациентов за свой счет» В обращении, которое сотрудники стоматологической клиники направили в областную прокуратуру, медики отдельным пунктом указали, что вынуждены покупать стоматологические материалы, резиновые перчатки и эндодонтические инструменты за свой счет. По их словам, в медучреждении они фактически отсутствуют. «За период с сентября 2021 года главным врачом Тимофеевой не организовано ни одной закупки материалов и эндодонтии. У врачей отсутствуют ультразвуковые наконечники, нет возможности снять зубной камень пациенту — сделать чистку, а Тимофеева требует чистку с каждого первичного пациента! Доктор в нарушение всех санитарных норм должен выполнять работу одним наконечником для всех пациентов», — указано в обращении, направленном медиками в адрес прокуратуры Тюменской области (имеется в распоряжении редакции). По словам медиков, клиника не закупает хлоргексидин 2%, необходимый для обработки корневых каналов при лечении пациентов с осложненным кариесом. В медучреждении также отсутствуют перекись водорода 3%, кожный антисептик. «На вопросы докторов, когда поступят материалы, Тимофеева либо уклоняется от ответа, либо отвечает, что закупки не было, аукционы не прошли, денег ей не дает ректор и т. д.» — уточнили сотрудники стоматологической клиники. ВУЗ: без реформ стоматологическая клиника нежизнеспособна Стоматологам клиники поставили план по пациентам: 550 тыс. рублей ежемесячно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполняющий обязанности ректора ГМУ Иван Петров в беседе с URA.RU пояснил, что повышение плана для сотрудников до 550 тыс. рублей — это вынужденная мера, поскольку в данный момент медучреждение работает в минус. Клиника существует по системе хозрасчета: сколько средств поступило в кассу, столько и тратится. Деньги уходят на зарплаты персоналу, охрану, услуги ЖКХ, содержание охраны и т. д. «Повышение плана до 550 тыс. рублей — это не решение главного врача Юлии Тимофеевой. Этот вопрос мы прорабатывали со специалистами и экономистами. Делались соответствующие расчеты. Это необходимая мера, чтобы клиника вышла сначала на самообеспечение, а затем — начала приносить прибыль, которая пойдет на закупку техники и другие нужды учреждения. Мы хотим показать максимальную эффективность на рынке стоматологических услуг», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что Юлия Тимофеева была назначена на должность главного врача стоматологической клиники, поскольку имеет большой опыт в профессии и является эффективным менеджером. Кроме того, ранее она уже руководила этим медучреждением. «Мы взяли ее на работу не для того, чтобы снизить зарплаты, а для того, чтобы повысить эффективность медучреждения и его работников», — добавил Петров. По информации из открытых источников, цены на стоматологические услуги в клинике ГМУ соответствуют средним по городу. По данным сервиса hh.ru, в тюменских частных медучреждениях врачам этой категории за работу готовы платить от 70 до 450 тыс. рублей. Что думает главный врач Тимофеева о претензиях в свой адрес? Елена Тимофеева была назначена главным врачом стоматологической клиники в сентябре 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В разговоре с URA.RU главный врач стоматологической клиники Юлия Тимофеева подтвердила, что повышение ежемесячного плана для сотрудников — это согласованное с ректоратом медицинского университета решение. Также она прокомментировала обвинения в свой адрес, изложенные подчиненными в письме. «Услуги, которые некоторые медики клиники назвали навязанными, не являются таковыми. С их помощью мы стремимся повысить качество обслуживания. У нас есть возможность провести диагностику зубов пациента на 3D — томографе — единственном в Тюменской области. Мы предлагаем воспользоваться ею нашим клиентам. Именно предлагаем, а не навязываем. Что касается материалов, то их закупка регламентируется процедурой госзакупок по определенной аукционной процедуре. То есть, список составляется на год вперед. В течение года, если какие-то материалы начинают заканчиваться, оперативно докупаем. Могу сказать, что на данный момент, дефицита с ними в клинике нет», — пояснила она URA. Сотрудники стоматологической клиники изложили полный перечень претензий к руководству на 20 листах и направили в адрес прокуратуры Тюменской области и Роспотребнадзора. Агентством туда направлены письменные запросы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Более 50 сотрудников стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ГМУ) обратились в прокуратуру с жалобой на невыносимые условия труда, созданные, по их словам, главным врачом Юлией Тимофеевой. Силовикам они рассказали о том, что вынуждены за свой счет покупать медицинские материалы и навязывать дополнительные платные услуги пациентам, чтобы «выполнить план», который администрация вуза решила поднять с 300 до 550 тыс. рублей с сотрудника в месяц. По словам врачей, проблемы в стоматологической клинике начались в сентябре 2021 года, когда на должность главного врача была назначена Юлия Тимофеева. На первом же собрании она обозначила новый вектор развития медучреждения: врачи должны зарабатывать для клиники больше денег. «На собрании 1 сентября 2021 года Тимофеева заявила, что с этого дня основной задачей клиники является зарабатывание денег (не оказание медицинской помощи на современном и профессиональном уровне и обучение студентов стоматологического факультета на клинической базе — прим. авторов обращения). Клиника, со слов Тимофеевой, работает неэффективно — сдает мало денежных средств. Доктора должны пересмотреть и поменять кардинально свой подход к лечению и даже к консультации пациента», — рассказали URA.RU сотрудники клиники. По их словам, сверху было дано указание: ни один первичный пациент не должен выходить от врача без 3D-снимка стоимостью 3 тыс. рублей, так как недавно был приобретен дентальный томограф и нужно срочно «отбить» вложения. Навязывать нужно и другие услуги. И чем больше, тем лучше. Иначе — не получится выполнить ежемесячный план по выработке, который для сотрудников клиники с недавнего времени увеличили с 300 до 550 тыс. рублей. «Новый план — невыполним. Мы останемся без денег» Врачи утверждают, что с введением ежемесячного плана в 550 тыс. рублей вместо 300, фактические зарплаты медперсонала стоматологической клиники упадут, в среднем, на 40-50%. «Средний оклад по больнице — 14800 руб. Большую часть зарплаты составляют, так называемые, стимулирующие выплаты. Например, раньше, при выполнении плана в 300 тысяч рублей, премия составляла 30% от этой суммы. Теперь, оказав помощь пациентам на 550 тыс. рублей, мы сможем рассчитывать только на 20%. Но этот план, практически, невыполним. Мы просто останемся без денег», — на условиях анонимности пояснил URA.RU один из сотрудников клиники. Он добавил, что в медучреждении также существует список дисциплинарных нарушений, за которые персонал клиники могут оштрафовать. Теоретически, даже выполнив план, медик может не получить стимулирующую надбавку даже при выполненном плане. «Мы лечим пациентов за свой счет» В обращении, которое сотрудники стоматологической клиники направили в областную прокуратуру, медики отдельным пунктом указали, что вынуждены покупать стоматологические материалы, резиновые перчатки и эндодонтические инструменты за свой счет. По их словам, в медучреждении они фактически отсутствуют. «За период с сентября 2021 года главным врачом Тимофеевой не организовано ни одной закупки материалов и эндодонтии. У врачей отсутствуют ультразвуковые наконечники, нет возможности снять зубной камень пациенту — сделать чистку, а Тимофеева требует чистку с каждого первичного пациента! Доктор в нарушение всех санитарных норм должен выполнять работу одним наконечником для всех пациентов», — указано в обращении, направленном медиками в адрес прокуратуры Тюменской области (имеется в распоряжении редакции). По словам медиков, клиника не закупает хлоргексидин 2%, необходимый для обработки корневых каналов при лечении пациентов с осложненным кариесом. В медучреждении также отсутствуют перекись водорода 3%, кожный антисептик. «На вопросы докторов, когда поступят материалы, Тимофеева либо уклоняется от ответа, либо отвечает, что закупки не было, аукционы не прошли, денег ей не дает ректор и т. д.» — уточнили сотрудники стоматологической клиники. ВУЗ: без реформ стоматологическая клиника нежизнеспособна Исполняющий обязанности ректора ГМУ Иван Петров в беседе с URA.RU пояснил, что повышение плана для сотрудников до 550 тыс. рублей — это вынужденная мера, поскольку в данный момент медучреждение работает в минус. Клиника существует по системе хозрасчета: сколько средств поступило в кассу, столько и тратится. Деньги уходят на зарплаты персоналу, охрану, услуги ЖКХ, содержание охраны и т. д. «Повышение плана до 550 тыс. рублей — это не решение главного врача Юлии Тимофеевой. Этот вопрос мы прорабатывали со специалистами и экономистами. Делались соответствующие расчеты. Это необходимая мера, чтобы клиника вышла сначала на самообеспечение, а затем — начала приносить прибыль, которая пойдет на закупку техники и другие нужды учреждения. Мы хотим показать максимальную эффективность на рынке стоматологических услуг», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что Юлия Тимофеева была назначена на должность главного врача стоматологической клиники, поскольку имеет большой опыт в профессии и является эффективным менеджером. Кроме того, ранее она уже руководила этим медучреждением. «Мы взяли ее на работу не для того, чтобы снизить зарплаты, а для того, чтобы повысить эффективность медучреждения и его работников», — добавил Петров. По информации из открытых источников, цены на стоматологические услуги в клинике ГМУ соответствуют средним по городу. По данным сервиса hh.ru, в тюменских частных медучреждениях врачам этой категории за работу готовы платить от 70 до 450 тыс. рублей. Что думает главный врач Тимофеева о претензиях в свой адрес? В разговоре с URA.RU главный врач стоматологической клиники Юлия Тимофеева подтвердила, что повышение ежемесячного плана для сотрудников — это согласованное с ректоратом медицинского университета решение. Также она прокомментировала обвинения в свой адрес, изложенные подчиненными в письме. «Услуги, которые некоторые медики клиники назвали навязанными, не являются таковыми. С их помощью мы стремимся повысить качество обслуживания. У нас есть возможность провести диагностику зубов пациента на 3D — томографе — единственном в Тюменской области. Мы предлагаем воспользоваться ею нашим клиентам. Именно предлагаем, а не навязываем. Что касается материалов, то их закупка регламентируется процедурой госзакупок по определенной аукционной процедуре. То есть, список составляется на год вперед. В течение года, если какие-то материалы начинают заканчиваться, оперативно докупаем. Могу сказать, что на данный момент, дефицита с ними в клинике нет», — пояснила она URA. Сотрудники стоматологической клиники изложили полный перечень претензий к руководству на 20 листах и направили в адрес прокуратуры Тюменской области и Роспотребнадзора. Агентством туда направлены письменные запросы.