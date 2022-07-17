17 июля 2022
16 июля 2022

Тюменец устроил ДТП с тремя пострадавшими и скрылся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., дтп, авария, весна
Водитель утверждал, что употребил алкоголь уже после ДТП (архивное фото) Фото:

Виновник ДТП, в результате которого пострадали двое взрослых и несовершеннолетняя, скрылся с места происшествия в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по области. Также оказалось, что тюменец находился в нетрезвом состоянии.

«17 июня в 17:30 в поселке Лебедневка, Заводоуковского района, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением из-за чего съехал с дороги и столкнулся с препятствием. Травмы получили трое пассажиров: мужчина 1989 года рождения, женщина 1992 года рождения и несовершеннолетняя 2005 года рождения. Водитель с места происшествия скрылся, но в дальнейшем был установлен», — передает пресс-служба ведомства.

28-летний водитель находился в нетрезвом состоянии, 0,8 мг алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. Но сотрудникам госавтоинспекции он сообщил, что употребил спиртное после ДТП. Также стало известно, что водительского удостоверения у виновника ДТП нет, как и полиса ОСАГО.

Фото: В результате ДТП в Заводоуковском районе пострадали трое человек
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Фото: Автосалон автомобиля, попавшего в ДТП в Заводоуковском районе
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Виновник ДТП, в результате которого пострадали двое взрослых и несовершеннолетняя, скрылся с места происшествия в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по области. Также оказалось, что тюменец находился в нетрезвом состоянии. «17 июня в 17:30 в поселке Лебедневка, Заводоуковского района, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением из-за чего съехал с дороги и столкнулся с препятствием. Травмы получили трое пассажиров: мужчина 1989 года рождения, женщина 1992 года рождения и несовершеннолетняя 2005 года рождения. Водитель с места происшествия скрылся, но в дальнейшем был установлен», — передает пресс-служба ведомства. 28-летний водитель находился в нетрезвом состоянии, 0,8 мг алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. Но сотрудникам госавтоинспекции он сообщил, что употребил спиртное после ДТП. Также стало известно, что водительского удостоверения у виновника ДТП нет, как и полиса ОСАГО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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