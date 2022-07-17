Водитель утверждал, что употребил алкоголь уже после ДТП (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Виновник ДТП, в результате которого пострадали двое взрослых и несовершеннолетняя, скрылся с места происшествия в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по области. Также оказалось, что тюменец находился в нетрезвом состоянии.

«17 июня в 17:30 в поселке Лебедневка, Заводоуковского района, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением из-за чего съехал с дороги и столкнулся с препятствием. Травмы получили трое пассажиров: мужчина 1989 года рождения, женщина 1992 года рождения и несовершеннолетняя 2005 года рождения. Водитель с места происшествия скрылся, но в дальнейшем был установлен», — передает пресс-служба ведомства.

28-летний водитель находился в нетрезвом состоянии, 0,8 мг алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. Но сотрудникам госавтоинспекции он сообщил, что употребил спиртное после ДТП. Также стало известно, что водительского удостоверения у виновника ДТП нет, как и полиса ОСАГО.

Фото: В результате ДТП в Заводоуковском районе пострадали трое человек Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Фото: Автосалон автомобиля, попавшего в ДТП в Заводоуковском районе Фото: УГИБДД по Тюменской области