Прокуроры внесли предписание в адрес ректора ТюмГМУ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прокуратура Центрального округа Тюмени выявила массовые нарушения в работе стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. Ранее в вузе разразился крупный скандал — стоматологи жаловались на невыносимые условия труда.

«Выявлены нарушения в сфере трудового, бюджетного, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг, о противодействии коррупции и несоблюдение требований антитеррористической защищенности объектов. К примеру, работники клиники не обеспечивались спецодеждой, закупочная деятельность не планировалась надлежащим образом, что вызывало перебои с обеспечением работников необходимыми расходными материалами», — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, прокуроры нашли нарушения в санитарного законодательства, которые касаются сбора и хранении медицинских отходов. Информация об этом передана в Роспотребнадзор.

«Прокуратурой в адрес ректора вуза внесено представление об устранении нарушений закона, опротестованы незаконные локальные акты клиники, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) и ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Дела об административных правонарушениях направлены в Государственную инспекцию труда в Тюменской области», — добавили в ведомство.

Ранее работники стоматологии жаловались агентству, что вынуждены за свой счет покупать медицинские материалы и навязывать дополнительные платные услуги пациентам. Это делалось, чтобы выполнить план, который медикам руководство подняло почти в два раза — 300 до 550 тыс. рублей с сотрудника в месяц.

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