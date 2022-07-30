На трассе Челябинск-Екатеринбург образовалась пробка

На трассе идет ремонт, сообщили в областном УГИБДД Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает водителей об автомобильном заторе, который образовался на подъезде к городу Екатеринбургу. Движение затруднено на полосе в сторону Екатеринбурга.

«Для оказания помощи водителям выведено два экипажа областного полка дорожно-патрульной службы. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям, которым она необходима», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Там добавили, что ведомство принимает меры по предотвращению заторов на дорогах. Сегодняшняя пробка образовалась из-за ремонтных работ, которые ведутся на 118-м километре трассы.