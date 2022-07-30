30 июля 2022
29 июля 2022

На трассе Челябинск-Екатеринбург образовалась пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, дорога, пробка автомобильная
На трассе идет ремонт, сообщили в областном УГИБДД Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает водителей об автомобильном заторе, который образовался на подъезде к городу Екатеринбургу. Движение затруднено на полосе в сторону Екатеринбурга.

«Для оказания помощи водителям выведено два экипажа областного полка дорожно-патрульной службы. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям, которым она необходима», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Там добавили, что ведомство принимает меры по предотвращению заторов на дорогах. Сегодняшняя пробка образовалась из-за ремонтных работ, которые ведутся на 118-м километре трассы.

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Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает водителей об автомобильном заторе, который образовался на подъезде к городу Екатеринбургу. Движение затруднено на полосе в сторону Екатеринбурга. «Для оказания помощи водителям выведено два экипажа областного полка дорожно-патрульной службы. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям, которым она необходима», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. Там добавили, что ведомство принимает меры по предотвращению заторов на дорогах. Сегодняшняя пробка образовалась из-за ремонтных работ, которые ведутся на 118-м километре трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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