Тело челябинского пенсионера нашли в выгребной яме

03 августа 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

В причине смерти разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионер из Аргаяшского района Челябинской области погиб, упав в выгребную яму. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «75-летний мужчина приехал в СНТ „Кировский“ работать в саду. Там была бетонная выгребная яма глубиной около трех метров. Мужчина упал в нее и получил смертельные травмы. О происшествии сразу сообщила в пожилая женщина, находившаяся с ним в саду», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. В ведомстве сообщили, что в случае подтверждения информации она будет размещена на официальном сайте ведомства.

Пенсионер из Аргаяшского района Челябинской области погиб, упав в выгребную яму. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «75-летний мужчина приехал в СНТ „Кировский“ работать в саду. Там была бетонная выгребная яма глубиной около трех метров. Мужчина упал в нее и получил смертельные травмы. О происшествии сразу сообщила в пожилая женщина, находившаяся с ним в саду», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. В ведомстве сообщили, что в случае подтверждения информации она будет размещена на официальном сайте ведомства.