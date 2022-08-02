Тело челябинского пенсионера нашли в выгребной яме

В причине смерти разбирается Следственный комитет
Пенсионер из Аргаяшского района Челябинской области погиб, упав в выгребную яму. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«75-летний мужчина приехал в СНТ „Кировский“ работать в саду. Там была бетонная выгребная яма глубиной около трех метров. Мужчина упал в нее и получил смертельные травмы. О происшествии сразу сообщила в пожилая женщина, находившаяся с ним в саду», — рассказал источник.
В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. В ведомстве сообщили, что в случае подтверждения информации она будет размещена на официальном сайте ведомства.
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