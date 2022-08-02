02 августа 2022

Тело челябинского пенсионера нашли в выгребной яме

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В причине смерти разбирается Следственный комитет Фото:

Пенсионер из Аргаяшского района Челябинской области погиб, упав в выгребную яму. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«75-летний мужчина приехал в СНТ „Кировский“ работать в саду. Там была бетонная выгребная яма глубиной около трех метров. Мужчина упал в нее и получил смертельные травмы. О происшествии сразу сообщила в пожилая женщина, находившаяся с ним в саду», — рассказал источник.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. В ведомстве сообщили, что в случае подтверждения информации она будет размещена на официальном сайте ведомства.

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Пенсионер из Аргаяшского района Челябинской области погиб, упав в выгребную яму. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «75-летний мужчина приехал в СНТ „Кировский“ работать в саду. Там была бетонная выгребная яма глубиной около трех метров. Мужчина упал в нее и получил смертельные травмы. О происшествии сразу сообщила в пожилая женщина, находившаяся с ним в саду», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. В ведомстве сообщили, что в случае подтверждения информации она будет размещена на официальном сайте ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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