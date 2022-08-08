Байден примет Швецию и Финляндию в НАТО в течение суток

Байден подпишет протоколы о расширении НАТО 9 августа
Президент США Джо Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщили в Белом доме.
«Во второй половине дня [9 августа] президент выступит с речью и подпишет ратификационные грамоты по протоколам о присоединении к Североатлантическому договору Финляндской Республики и Королевства Швеции», — приводит ТАСС распространенный Белым домом график президента США. Отмечается, что церемония начнется в 21:00 по московскому времени.
Ранее Байден заявлял, что США «с нетерпением» ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая.
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