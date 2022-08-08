08 августа 2022

Байден примет Швецию и Финляндию в НАТО в течение суток

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден подпишет протоколы о расширении НАТО 9 августа Фото:

Президент США Джо Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщили в Белом доме.

«Во второй половине дня [9 августа] президент выступит с речью и подпишет ратификационные грамоты по протоколам о присоединении к Североатлантическому договору Финляндской Республики и Королевства Швеции», — приводит ТАСС распространенный Белым домом график президента США. Отмечается, что церемония начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее Байден заявлял, что США «с нетерпением» ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая.

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Президент США Джо Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщили в Белом доме. «Во второй половине дня [9 августа] президент выступит с речью и подпишет ратификационные грамоты по протоколам о присоединении к Североатлантическому договору Финляндской Республики и Королевства Швеции», — приводит ТАСС распространенный Белым домом график президента США. Отмечается, что церемония начнется в 21:00 по московскому времени. Ранее Байден заявлял, что США «с нетерпением» ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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