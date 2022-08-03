Байден заявил, что «с нетерпением» ждет расширения НАТО

США «с нетерпением» ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена. Оно опубликовано на официальном сайте Белого дома.
«Это историческое голосование посылает важный сигнал о неизменной двухпартийной приверженности США НАТО и обеспечению готовности нашего Североатлантического союза к решению задач сегодняшнего и завтрашнего дня. Я с нетерпением жду подписания протоколов о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с очень боеспособными вооруженными силами, в величайший оборонительный союз в истории», — заявил Байден.
Ранее американский сенат ратифицировал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Байден заявил, что в ближайшее время утвердит протоколы о расширении Альянса, пишет агентство Nation News. Спикер Госдумы РФ Вячелав Володин ранее заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит под удар жителей этих стран, пишет портал «Дни.ру».
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