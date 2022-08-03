03 августа 2022

Байден заявил, что «с нетерпением» ждет расширения НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
, байден
Джо Байден назвал НАТО «величайшим оборонительным союзом» Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

США «с нетерпением» ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена. Оно опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«Это историческое голосование посылает важный сигнал о неизменной двухпартийной приверженности США НАТО и обеспечению готовности нашего Североатлантического союза к решению задач сегодняшнего и завтрашнего дня. Я с нетерпением жду подписания протоколов о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с очень боеспособными вооруженными силами, в величайший оборонительный союз в истории», — заявил Байден.

Ранее американский сенат ратифицировал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Байден заявил, что в ближайшее время утвердит протоколы о расширении Альянса, пишет агентство Nation News. Спикер Госдумы РФ Вячелав Володин ранее заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит под удар жителей этих стран, пишет портал «Дни.ру».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

США «с нетерпением» ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена. Оно опубликовано на официальном сайте Белого дома. «Это историческое голосование посылает важный сигнал о неизменной двухпартийной приверженности США НАТО и обеспечению готовности нашего Североатлантического союза к решению задач сегодняшнего и завтрашнего дня. Я с нетерпением жду подписания протоколов о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с очень боеспособными вооруженными силами, в величайший оборонительный союз в истории», — заявил Байден. Ранее американский сенат ратифицировал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Байден заявил, что в ближайшее время утвердит протоколы о расширении Альянса, пишет агентство Nation News. Спикер Госдумы РФ Вячелав Володин ранее заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит под удар жителей этих стран, пишет портал «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...