Байден заявил, что «с нетерпением» ждет расширения НАТО

04 августа 2022 в 07:17 Размер текста - 17 +

Джо Байден назвал НАТО «величайшим оборонительным союзом» Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО США «с нетерпением» ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена. Оно опубликовано на официальном сайте Белого дома. «Это историческое голосование посылает важный сигнал о неизменной двухпартийной приверженности США НАТО и обеспечению готовности нашего Североатлантического союза к решению задач сегодняшнего и завтрашнего дня. Я с нетерпением жду подписания протоколов о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с очень боеспособными вооруженными силами, в величайший оборонительный союз в истории», — заявил Байден. Ранее американский сенат ратифицировал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Байден заявил, что в ближайшее время утвердит протоколы о расширении Альянса, пишет агентство Nation News. Спикер Госдумы РФ Вячелав Володин ранее заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит под удар жителей этих стран, пишет портал «Дни.ру».

США «с нетерпением» ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена. Оно опубликовано на официальном сайте Белого дома. «Это историческое голосование посылает важный сигнал о неизменной двухпартийной приверженности США НАТО и обеспечению готовности нашего Североатлантического союза к решению задач сегодняшнего и завтрашнего дня. Я с нетерпением жду подписания протоколов о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с очень боеспособными вооруженными силами, в величайший оборонительный союз в истории», — заявил Байден. Ранее американский сенат ратифицировал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Байден заявил, что в ближайшее время утвердит протоколы о расширении Альянса, пишет агентство Nation News. Спикер Госдумы РФ Вячелав Володин ранее заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит под удар жителей этих стран, пишет портал «Дни.ру».