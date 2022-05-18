Финляндия решилась вступить в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Генсек НАТО поздравил Швецию и Финляндию с подачей заявки Фото:

Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, будущих партнеров поздравил генеральный секретарь. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

«6:59. Заявки, подписанные во вторник, были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — сообщают авторы издания.

«Каждая страна имеет право выбирать свой путь, и я тепло приветствую вас присоединиться к нам», — сказал во время трансляции Столтенберг после передачи документов. «Это исторический шаг», — добавил он. Помимо этого, генсек альянса выразил надежду на «быстрые шаги» по оформлению членства Швеции и Финляндии.

Ранее, 17 мая, глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. В тот же день 188 против восьми депутатов парламента Финляндии также проголосовали за подобное решение. Представители стран объяснили свое решение желанием повысить уровень внешней безопасности.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. По словам российского лидера, у страны нет реальных внешних угроз.

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Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, будущих партнеров поздравил генеральный секретарь. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat. «6:59. Заявки, подписанные во вторник, были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в  штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — сообщают авторы издания. «Каждая страна имеет право выбирать свой путь, и я тепло приветствую вас присоединиться к нам», — сказал во время трансляции Столтенберг после передачи документов. «Это исторический шаг», — добавил он. Помимо этого, генсек альянса выразил надежду на «быстрые шаги» по оформлению членства Швеции и Финляндии. Ранее, 17 мая, глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. В тот же день 188 против восьми депутатов парламента Финляндии также проголосовали за подобное решение. Представители стран объяснили свое решение желанием повысить уровень внешней безопасности. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. По словам российского лидера, у страны нет реальных внешних угроз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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