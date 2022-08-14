После заявлений о кетовской школе у Шумкова вырос рейтинг доверия

Вадим Шумков усилил свои позиции среди населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после заявлений о кетовской школе и объяснении реформы здравоохранения усилил свои позиции среди населения. Об этом сообщает telegram-канал бывшего пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина. Социолог Сергей Ширяев объяснил URA.RU, что на рейтинг влияет совокупность событий.

«Конкретные заявления по кетовской школе, переговоры с вице-премьером и курирующим министром по решению вопроса с ее приобретением, объяснение плюсов модернизации в системе здравоохранения усиливают позиции Шумкова среди населения», — говорится в сообщении telegram-канала «Тетерин». Данные, на основании которых сделан вывод, не указаны.

Социолог Сергей Ширяев в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что не видел официальных данных, которые объясняют ситуацию. Он уточнил, что на рейтинг влияет комплекс мероприятий. В частности, на укрепление позиций курганского губернатора сказались ремонтные работы в регионе, разговоры о его возможном переезде и большое интервью. «Чтобы понять, был ли рост, нужно взять две точки — до какого-либо события и после. Если говорить конкретно об интервью, то нужно проанализировать ситуацию до разговора и после него. По общему ощущению, Шумков поддержку не растерял. Его рейтинг находится на достаточно высоком уровне», — добавил эксперт.

На сайте «Губернаторы.ru» URA.RU обнаружило народный рейтинг губернаторов. Его рассчитывают с помощью среднего арифметического голосов посетителей портала. Глав оценивают по десяти ключевым параметрам. Согласно опубликованной информации, средний балл доверия к Шумкову составляет 2,67 (из пяти).

В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в интервью, опубликованном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте», Шумков раскрыл сумму выкупа кетовской школы. Также глава региона рассказал о цели объединения районных больниц.