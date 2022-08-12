Губернатор Шумков рассказал о цели объединения больниц

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о цели объединения районных больниц. Разговор об этом шел в интервью, опубликованном в официальной группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».
«Наша цель очень простая: максимально повысить качество медицинской помощи, добавить медицинских сотрудников и убрать посредников. Дать людям возможность получать более качественную услугу вне зависимости от места проживания», — рассказывает губернатор.
Также Шумков рассказал, кто предложил объединить больницы. «Это была идея от самих медиков. Это не прихоть губернатора. Моя задача — наводить порядок», — говорится в интервью.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана опубликовали список больниц, которые объединят. Вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»