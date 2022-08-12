12 августа 2022

Губернатор Шумков рассказал о цели объединения больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, шумков вадим
Вадим Шумков рассказал, для чего будут объединять больницы Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о цели объединения районных больниц. Разговор об этом шел в интервью, опубликованном в официальной группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Наша цель очень простая: максимально повысить качество медицинской помощи, добавить медицинских сотрудников и убрать посредников. Дать людям возможность получать более качественную услугу вне зависимости от места проживания», — рассказывает губернатор.

Также Шумков рассказал, кто предложил объединить больницы. «Это была идея от самих медиков. Это не прихоть губернатора. Моя задача — наводить порядок», — говорится в интервью.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана опубликовали список больниц, которые объединят. Вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о цели объединения районных больниц. Разговор об этом шел в интервью, опубликованном в официальной группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «Наша цель очень простая: максимально повысить качество медицинской помощи, добавить медицинских сотрудников и убрать посредников. Дать людям возможность получать более качественную услугу вне зависимости от места проживания», — рассказывает губернатор. Также Шумков рассказал, кто предложил объединить больницы. «Это была идея от самих медиков. Это не прихоть губернатора. Моя задача — наводить порядок», — говорится в интервью. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана опубликовали список больниц, которые объединят. Вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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