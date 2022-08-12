Губернатор Шумков раскрыл сумму выкупа Кетовской школы

По словам губернатора Вадима Шумкова, застройщик сам предложил правительству итоговую цену выкупа школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители компании «Эверест» попросили купить у них новую школу в селе Кетово Курганской области за 711 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Мы договорились. Я им за это очень благодарен, нашли в себе силы и перешагнули здесь какую-то гордыню внутреннюю. Пошли навстречу. <…> В рамках уголовного дела, которое было открыто Следственным комитетом, мы провели переоценку данной школы по правилам бухучета. Застройщику было дано право сдать все документы, которые подтверждают его расходы до копейки», — сообщил Шумков в интервью, опубликованном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

Изначально оценка СК составила 562 млн рублей. Застройщики, по словам Шумкова, заявили, что не все расходы были учтены. После представители «Эвереста» предложили властям выкупить школу за 711 млн рублей. Губернатор добавил, что на оснащение школы придется потратить еще около 200 млн рублей. Также застройщик попросил купить школьную котельную. Шумков сказал, что переговорил по школе с вице-премьером и курирующим министром. Глава региона надеется, что решение примут до конца августа. «Либо в бюджет 2022-го, либо 2023 года. Это решение деньгами должно зайти. Я надеюсь, если никто больше не будет дергаться по этому поводу и пытаться, что называется, повысить ставки, то школа будет приобретена», — отметил Шумков.

Школу на 1100 мест построили в 2019 году. С тех пор власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы. Власти были готовы ее купить за 738 млн рублей, а застройщик хотел получить за нее 1,1 млрд рублей. В августе источники URA.RU сообщили, что сторонам удалось договориться.