Песков признался, что Путин не читал ни одной книги о себе

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, Путин не читал ни одной книги о себе Фото:

Президент РФ Владимир Путин не читал ни одной книги о себе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос, посетит ли Владимир Путин Московскую международную книжную ярмарку, где представлена книга «Путь Путина».

«Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин говорил уже об отношении к книгам про него. Он ни одной из них не читал. О существовании книги нам известно. Посещения ярмарки в плане нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

В рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки в Гостином дворе в Москве состоится презентация книги Рафаэля Гусейнова «Путь Путина». В книгу вошли главы, посвященные личной жизни президента, его отношениям с оппозицией и российскими олигархами, также в книге содержатся более 200 ранее не опубликованных фотоматериалов.

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Президент РФ Владимир Путин не читал ни одной книги о себе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос, посетит ли Владимир Путин Московскую международную книжную ярмарку, где представлена книга «Путь Путина». «Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин говорил уже об отношении к книгам про него. Он ни одной из них не читал. О существовании книги нам известно. Посещения ярмарки в плане нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. В рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки в Гостином дворе в Москве состоится презентация книги Рафаэля Гусейнова «Путь Путина». В книгу вошли главы, посвященные личной жизни президента, его отношениям с оппозицией и российскими олигархами, также в книге содержатся более 200 ранее не опубликованных фотоматериалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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