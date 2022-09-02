Песков признался, что Путин не читал ни одной книги о себе

02 сентября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, Путин не читал ни одной книги о себе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин не читал ни одной книги о себе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос, посетит ли Владимир Путин Московскую международную книжную ярмарку, где представлена книга «Путь Путина». «Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин говорил уже об отношении к книгам про него. Он ни одной из них не читал. О существовании книги нам известно. Посещения ярмарки в плане нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. В рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки в Гостином дворе в Москве состоится презентация книги Рафаэля Гусейнова «Путь Путина». В книгу вошли главы, посвященные личной жизни президента, его отношениям с оппозицией и российскими олигархами, также в книге содержатся более 200 ранее не опубликованных фотоматериалов.

Президент РФ Владимир Путин не читал ни одной книги о себе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос, посетит ли Владимир Путин Московскую международную книжную ярмарку, где представлена книга «Путь Путина». «Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин говорил уже об отношении к книгам про него. Он ни одной из них не читал. О существовании книги нам известно. Посещения ярмарки в плане нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. В рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки в Гостином дворе в Москве состоится презентация книги Рафаэля Гусейнова «Путь Путина». В книгу вошли главы, посвященные личной жизни президента, его отношениям с оппозицией и российскими олигархами, также в книге содержатся более 200 ранее не опубликованных фотоматериалов.