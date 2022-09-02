02 сентября 2022

В Челябинской области на трассе М-5 перевернулась фура. Видео

В Челябинской области на трассе М-5 Москва-Челябинск перевернулся грузовой автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель большегруза лечится амбулаторно Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 Москва-Челябинск перевернулся большегрузный автомобиль. Водитель получил травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по региону.

«2 сентября в 23:56 на 1627 км автодороги М-5 Москва-Челябинск в Ашинском районе 45-летний водитель грузового автомобиля Scania не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Водитель получил телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия. По данным на 3 сентября разбитая фура все еще лежала в кювете. Водитель направлен на амбулаторное лечение.

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В Челябинской области на трассе М-5 Москва-Челябинск перевернулся большегрузный автомобиль. Водитель получил травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по региону. «2 сентября в 23:56 на 1627 км автодороги М-5 Москва-Челябинск в Ашинском районе 45-летний водитель грузового автомобиля Scania не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Водитель получил телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия. По данным на 3 сентября разбитая фура все еще лежала в кювете. Водитель направлен на амбулаторное лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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