В Челябинске при пожаре в садовом доме погибли два человека. Фото

10 сентября 2022 в 07:17 Размер текста - 17 +

Возгорание случилось ночью Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU В Челябинске в ночь на 10 сентября сгорел двухэтажный садовый дом в СНТ «Энергосад». При тушении обнаружены тела двоих мужчин, рассказали в пресс-центр ГУ МЧС региона. «В СНТ „Энергосад“ горел двухэтажный садовый дом, где первый этаж кирпичный, второй деревянный. До прибытия пожарных из опасной зоны успели выйти две женщины, они получили травмы. При тушении пожара обнаружены двое погибших мужчин», — рассказали в пресс-центре. На тушении работало четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Площадь составила 30 кв. метров. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Сотрудники МЧС в период холодов настоятельно рекомендуют соблюдать требования безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, печей и каминов. Дом сгорел полностью ГУ МЧС по Челябинской области На месте работало несколько пожарных машин ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске в ночь на 10 сентября сгорел двухэтажный садовый дом в СНТ «Энергосад». При тушении обнаружены тела двоих мужчин, рассказали в пресс-центр ГУ МЧС региона. «В СНТ „Энергосад“ горел двухэтажный садовый дом, где первый этаж кирпичный, второй деревянный. До прибытия пожарных из опасной зоны успели выйти две женщины, они получили травмы. При тушении пожара обнаружены двое погибших мужчин», — рассказали в пресс-центре. На тушении работало четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Площадь составила 30 кв. метров. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Сотрудники МЧС в период холодов настоятельно рекомендуют соблюдать требования безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, печей и каминов.