Златоусту исполнилось 268 лет Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Жители Златоуста (Челябинская область) в субботу отпраздновали 268-летие города. Праздничные мероприятия состоялись во всех районах города, передает корреспондент URA.RU.

В городском сквере перед зданием краеведческого музея прошел «Исторический дайвинг», посетителям которого показали фотовыставку «Мой город из прошлого». Концертная часть открылась в парке «Молодежный» после обеда программой «Самый лучший город на земле».

Ближе к вечеру центром событий стала площадь перед мэрией. Здесь прошел концерт с участием местных коллективов и приглашенных исполнителей — Варвары и солистки группы «Унесенные ветром» Татьяны Морозовой. Жители города услышали военный оркестр Росгвардии. Мероприятия завершились праздничным фейерверком.

Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Фото: Алексей Казанцев © URA.RU