Жители Златоуста (Челябинская область) в субботу отпраздновали 268-летие города. Праздничные мероприятия состоялись во всех районах города, передает корреспондент URA.RU.
В городском сквере перед зданием краеведческого музея прошел «Исторический дайвинг», посетителям которого показали фотовыставку «Мой город из прошлого». Концертная часть открылась в парке «Молодежный» после обеда программой «Самый лучший город на земле».
Ближе к вечеру центром событий стала площадь перед мэрией. Здесь прошел концерт с участием местных коллективов и приглашенных исполнителей — Варвары и солистки группы «Унесенные ветром» Татьяны Морозовой. Жители города услышали военный оркестр Росгвардии. Мероприятия завершились праздничным фейерверком.
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