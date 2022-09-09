09 сентября 2022

В Златоусте отпраздновали День города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День города, Златоуст
Златоусту исполнилось 268 лет Фото:

Жители Златоуста (Челябинская область) в субботу отпраздновали 268-летие города. Праздничные мероприятия состоялись во всех районах города, передает корреспондент URA.RU.

В городском сквере перед зданием краеведческого музея прошел «Исторический дайвинг», посетителям которого показали фотовыставку «Мой город из прошлого». Концертная часть открылась в парке «Молодежный» после обеда программой «Самый лучший город на земле».

Ближе к вечеру центром событий стала площадь перед мэрией. Здесь прошел концерт с участием местных коллективов и приглашенных исполнителей — Варвары и солистки группы «Унесенные ветром» Татьяны Морозовой. Жители города услышали военный оркестр Росгвардии. Мероприятия завершились праздничным фейерверком.

День города, Златоуст
Фото:
День города, Златоуст
Фото:
День города, Златоуст
Фото:

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Жители Златоуста (Челябинская область) в субботу отпраздновали 268-летие города. Праздничные мероприятия состоялись во всех районах города, передает корреспондент URA.RU. В городском сквере перед зданием краеведческого музея прошел «Исторический дайвинг», посетителям которого показали фотовыставку «Мой город из прошлого». Концертная часть открылась в парке «Молодежный» после обеда программой «Самый лучший город на земле». Ближе к вечеру центром событий стала площадь перед мэрией. Здесь прошел концерт с участием местных коллективов и приглашенных исполнителей — Варвары и солистки группы «Унесенные ветром» Татьяны Морозовой. Жители города услышали военный оркестр Росгвардии. Мероприятия завершились праздничным фейерверком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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