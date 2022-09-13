Курганец рассказал, как физрук не дала медикам помочь ребенку

Курганец вызвал скорую помощь ученику, который лежал на дорожке около школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Физрук курганской школы №36 не позволила медикам помочь ученику, который лежал на беговой дорожке пришкольной территории с признаками приступа. Об этом URA.RU рассказал курганец Сергей Плотницкий, вызвавший ребенку скорую помощь.

«Я шел вдоль забора школы. Увидел, что ребенок лежит на беговой дорожке. Спросил у женщин, которые рядом гуляли, почему ребенок лежит. Они предположили, что он дурачится. Иду обратно, ребенок по-прежнему лежит. К нему другие дети подходят, они и сказали, что мальчику плохо. Я через забор перемахнул, смотрю: ребенок лежит на боку, слюни из рта бегут, целая лужа. Я набрал скорую помощь. Диспетчер просила не поднимать ребенка, ждать медиков. Но тут подбежала учитель физкультуры, закричала, что все нормально и скорую не надо, схватила ребенка и понесла в школу. Позже выяснилось, что учителя отказались от помощи медиков и якобы ребенок сказал, что все нормально», — рассказал Плотницкий.

Обеспокоенный прохожий обратился в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Плотницкий считает, что у ребенка мог случиться приступ, о котором родителям мальчика могут не сообщить.

В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №1. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка, уточнили в ведомстве. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана, в ведении которой находятся городские школы. На момент публикации материала ответ не поступил.