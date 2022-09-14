ФСБ арестовала россиянина за шпионаж в пользу Украины

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест, преступник, обвиняемый, подсудимый
Житель Владивостока находится под стражей Фото:

Жителя Владивостока подозревают в госизмене из-за передачи информации о военных объектах Приморья украинским спецслужбам. Он уже арестован. Такие данные приводит Федеральная служба безопасности.

«В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока. Его подозревают в госизмене в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Отмечается также, что из-за инцидента уже возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее, 13 сентября, по делу о госизмене был задержан другой мужчина, пишет VSE42.Ru. Директора по качеству российского авиазавода, проживающего в Подмосковье, подозревают в передаче чертежей боевой авиационной техники украинской стороне. Он имел допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», дополняет «Национальная служба новостей».

В России хотят ужесточить наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Законопроект об этом внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой.

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Жителя Владивостока подозревают в госизмене из-за передачи информации о военных объектах Приморья украинским спецслужбам. Он уже арестован. Такие данные приводит Федеральная служба безопасности. «В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока. Его подозревают в госизмене в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства. Отмечается также, что из-за инцидента уже возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под стражей. Ранее, 13 сентября, по делу о госизмене был задержан другой мужчина, пишет VSE42.Ru. Директора по качеству российского авиазавода, проживающего в Подмосковье, подозревают в передаче чертежей боевой авиационной техники украинской стороне. Он имел допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», дополняет «Национальная служба новостей». В России хотят ужесточить наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Законопроект об этом внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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