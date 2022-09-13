Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном сроке за госизмену

14 сентября 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

За госизмену будут наказывать пожизненным сроком Фото: Анна Майорова © URA.RU Законопроект об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР). «Инициативы (об ужесточении наказания) подготовим и внесем в ближайшее время <…> Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу», — рассказал он в беседе с РИА «Новости». Депутат напомнил, что в СССР госизмена каралась расстрелом, однако в 90-е годы было принято решение смягчить наказание. В январе Луговой в разговоре с URA.RU заявлял, что наказание за государственную измену необходимо ужесточить до пожизненного лишения свободы. Парламентарий объяснил свою позицию тем, что изменники Родины наносят огромный вред стране. Одно из последних задержаний по делу о госизмене произошло в Подмосковье, передает RT. ФСБ задержала директора по качеству одного из российских авиационных заводов, который фотографировал чертежи деталей боевой авиатехники и передавал сотруднику украинского предприятия, уточняет MK .

Законопроект об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР). «Инициативы (об ужесточении наказания) подготовим и внесем в ближайшее время <…> Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу», — рассказал он в беседе с РИА «Новости». Депутат напомнил, что в СССР госизмена каралась расстрелом, однако в 90-е годы было принято решение смягчить наказание. В январе Луговой в разговоре с URA.RU заявлял, что наказание за государственную измену необходимо ужесточить до пожизненного лишения свободы. Парламентарий объяснил свою позицию тем, что изменники Родины наносят огромный вред стране. Одно из последних задержаний по делу о госизмене произошло в Подмосковье, передает RT. ФСБ задержала директора по качеству одного из российских авиационных заводов, который фотографировал чертежи деталей боевой авиатехники и передавал сотруднику украинского предприятия, уточняет MK.