Директора по качеству авиазавода из РФ подозревают в сотрудничестве с Киевом

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Мужчина арестован по делу о госизмене Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Директор по качеству российского авиазавода, проживающий в Подмосковье, арестован по делу о госизмене. Его подозревают в передаче чертежей боевой авиационной техники украинской стороне. Такое заявление сделали в ФСБ России.

«Изобличен в государственной измене гражданин России. Он осуществил передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении РИА «Новости».

Отмечается также, что он имел допуск к секретным документам, пишет RT. По информации ведомства, фотографии он передал гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода, отмечает «Царьград».

Ранее ФСБ поймала в Курске украинского агента. Он подозревается в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России украинской стороне.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов украинских военных и националистов.

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Директор по качеству российского авиазавода, проживающий в Подмосковье, арестован по делу о госизмене. Его подозревают в передаче чертежей боевой авиационной техники украинской стороне. Такое заявление сделали в ФСБ России. «Изобличен в государственной измене гражданин России. Он осуществил передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении РИА «Новости». Отмечается также, что он имел допуск к секретным документам, пишет RT. По информации ведомства, фотографии он передал гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода, отмечает «Царьград». Ранее ФСБ поймала в Курске украинского агента. Он подозревается в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России украинской стороне. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов украинских военных и националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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