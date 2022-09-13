Директора по качеству авиазавода из РФ подозревают в сотрудничестве с Киевом

Мужчина арестован по делу о госизмене Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Директор по качеству российского авиазавода, проживающий в Подмосковье, арестован по делу о госизмене. Его подозревают в передаче чертежей боевой авиационной техники украинской стороне. Такое заявление сделали в ФСБ России.

«Изобличен в государственной измене гражданин России. Он осуществил передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении РИА «Новости».

Отмечается также, что он имел допуск к секретным документам, пишет RT. По информации ведомства, фотографии он передал гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода, отмечает «Царьград».

Ранее ФСБ поймала в Курске украинского агента. Он подозревается в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России украинской стороне.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов украинских военных и националистов.