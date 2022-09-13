Директор по качеству российского авиазавода, проживающий в Подмосковье, арестован по делу о госизмене. Его подозревают в передаче чертежей боевой авиационной техники украинской стороне. Такое заявление сделали в ФСБ России.
«Изобличен в государственной измене гражданин России. Он осуществил передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении РИА «Новости».
Отмечается также, что он имел допуск к секретным документам, пишет RT. По информации ведомства, фотографии он передал гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода, отмечает «Царьград».
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов украинских военных и националистов.
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Директор по качеству российского авиазавода, проживающий в Подмосковье, арестован по делу о госизмене. Его подозревают в передаче чертежей боевой авиационной техники украинской стороне. Такое заявление сделали в ФСБ России. «Изобличен в государственной измене гражданин России. Он осуществил передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении РИА «Новости». Отмечается также, что он имел допуск к секретным документам, пишет RT. По информации ведомства, фотографии он передал гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода, отмечает «Царьград». Ранее ФСБ поймала в Курске украинского агента. Он подозревается в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России украинской стороне. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов украинских военных и националистов.