Студенты-спасатели с волонтерами «Молодой Гвардии» помогли беженцам в Белгороде и Харькове

Студенты-спасатели с волонтерами «Молодой Гвардии» помогли беженцам в Белгороде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, волонтер, продукты питания, гуманитарка, российский красный крест, помощь беженцам
Российские волонтеры оказывают помощь жителям Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и общественной организацией «Молодая гвардия» продолжают оказывать помощь людям в Белгородской области. Об этом участники написали в соцсетях.

«Добровольцы формировали на складах продуктовые наборы, объезжали пункты временного размещения, доставляли гуманитарную помощь в Валуйский район региона. Также помогали людям переехать в пункт временного размещения», — сообщают участники из ВСКС и ОНФ. Тем же занимаются и члены «Молодой гвардии». «„Молодая Гвардия“ и „Волонтерская Рота“ доведут свою волонтерскую и гуманитарную миссию до победного конца!» — подчеркивают участники движений.

Ребята из добровольческих объединений рассказали о своих успехах. Например, студенты-спасатели встречали семьи, проживавшие в Харьковской области, у границы и сопровождали в Старый Оскол, а волонтеры из «Молодой гвардии» разгрузили пять тонн гуманитарного груза для жителей Харьковской области. В настоящий момент количество молодогвардейцев, которые оказывают помощь жителям Донбасса, составляет более 100 человек. Они [волонтеры «Молодой Гвардии»] благодарят руководителя «Молодой Гвардии Единой России» в Белгородской области Евгения Михайлюкова, которая координирует работу добровольцев в Харьковской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и общественной организацией «Молодая гвардия» продолжают оказывать помощь людям в Белгородской области. Об этом участники написали в соцсетях. «Добровольцы формировали на складах продуктовые наборы, объезжали пункты временного размещения, доставляли гуманитарную помощь в Валуйский район региона. Также помогали людям переехать в пункт временного размещения», — сообщают участники из ВСКС и ОНФ. Тем же занимаются и члены «Молодой гвардии». «„Молодая Гвардия“ и „Волонтерская Рота“ доведут свою волонтерскую и гуманитарную миссию до победного конца!» — подчеркивают участники движений. Ребята из добровольческих объединений рассказали о своих успехах. Например, студенты-спасатели встречали семьи, проживавшие в Харьковской области, у границы и сопровождали в Старый Оскол, а волонтеры из «Молодой гвардии» разгрузили пять тонн гуманитарного груза для жителей Харьковской области. В настоящий момент количество молодогвардейцев, которые оказывают помощь жителям Донбасса, составляет более 100 человек. Они [волонтеры «Молодой Гвардии»] благодарят руководителя «Молодой Гвардии Единой России» в Белгородской области Евгения Михайлюкова, которая координирует работу добровольцев в Харьковской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...