Студенты-спасатели с волонтерами «Молодой Гвардии» помогли беженцам в Белгороде и Харькове

Студенты-спасатели с волонтерами «Молодой Гвардии» помогли беженцам в Белгороде

15 сентября 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Российские волонтеры оказывают помощь жителям Белгородской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и общественной организацией «Молодая гвардия» продолжают оказывать помощь людям в Белгородской области. Об этом участники написали в соцсетях. «Добровольцы формировали на складах продуктовые наборы, объезжали пункты временного размещения, доставляли гуманитарную помощь в Валуйский район региона. Также помогали людям переехать в пункт временного размещения», — сообщают участники из ВСКС и ОНФ. Тем же занимаются и члены «Молодой гвардии». «„Молодая Гвардия“ и „Волонтерская Рота“ доведут свою волонтерскую и гуманитарную миссию до победного конца!» — подчеркивают участники движений. Ребята из добровольческих объединений рассказали о своих успехах. Например, студенты-спасатели встречали семьи, проживавшие в Харьковской области, у границы и сопровождали в Старый Оскол, а волонтеры из «Молодой гвардии» разгрузили пять тонн гуманитарного груза для жителей Харьковской области. В настоящий момент количество молодогвардейцев, которые оказывают помощь жителям Донбасса, составляет более 100 человек. Они [волонтеры «Молодой Гвардии»] благодарят руководителя «Молодой Гвардии Единой России» в Белгородской области Евгения Михайлюкова, которая координирует работу добровольцев в Харьковской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и общественной организацией «Молодая гвардия» продолжают оказывать помощь людям в Белгородской области. Об этом участники написали в соцсетях. «Добровольцы формировали на складах продуктовые наборы, объезжали пункты временного размещения, доставляли гуманитарную помощь в Валуйский район региона. Также помогали людям переехать в пункт временного размещения», — сообщают участники из ВСКС и ОНФ. Тем же занимаются и члены «Молодой гвардии». «„Молодая Гвардия“ и „Волонтерская Рота“ доведут свою волонтерскую и гуманитарную миссию до победного конца!» — подчеркивают участники движений. Ребята из добровольческих объединений рассказали о своих успехах. Например, студенты-спасатели встречали семьи, проживавшие в Харьковской области, у границы и сопровождали в Старый Оскол, а волонтеры из «Молодой гвардии» разгрузили пять тонн гуманитарного груза для жителей Харьковской области. В настоящий момент количество молодогвардейцев, которые оказывают помощь жителям Донбасса, составляет более 100 человек. Они [волонтеры «Молодой Гвардии»] благодарят руководителя «Молодой Гвардии Единой России» в Белгородской области Евгения Михайлюкова, которая координирует работу добровольцев в Харьковской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами.