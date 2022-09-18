Курганцы похвастались помидорами с рожками. Фото

19 сентября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

В Курганской области вырастили необычные помидоры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сафакулевском районе Курганской области выросли помидоры с рожками. Необычным урожаем местные жители похвастались в группе «Подслушано Сафакулево» в соцсети «ВКонтакте». «У нас такие помидорчики. А какие у вас?», — подписал фото автор. В комментариях под постом пользователи начали придумывать названия для помидоров с необычной формой. «Сорт „Двойная непристойность“?», — написал Петр Коноводов. «„Рогоносец“», — добавила Анфиса Галимова. Также пользователи поделились фотографиями своих помидоров с рожками. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области нашла огромный гриб, но не смогла его опознать. Своей находкой женщина поделилась в telegram-канале, где и попросила подписчиков помочь определить название гриба. В Сафакулевском районе выросли помидоры с рожками Фото: группа «Подслушано Сафакулево. Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»

В Сафакулевском районе Курганской области выросли помидоры с рожками. Необычным урожаем местные жители похвастались в группе «Подслушано Сафакулево» в соцсети «ВКонтакте». «У нас такие помидорчики. А какие у вас?», — подписал фото автор. В комментариях под постом пользователи начали придумывать названия для помидоров с необычной формой. «Сорт „Двойная непристойность“?», — написал Петр Коноводов. «„Рогоносец“», — добавила Анфиса Галимова. Также пользователи поделились фотографиями своих помидоров с рожками. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области нашла огромный гриб, но не смогла его опознать. Своей находкой женщина поделилась в telegram-канале, где и попросила подписчиков помочь определить название гриба.