18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Курганцы похвастались помидорами с рожками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, помидоры, томат, опт, розница, оптовая
В Курганской области вырастили необычные помидоры (архивное фото) Фото:

В Сафакулевском районе Курганской области выросли помидоры с рожками. Необычным урожаем местные жители похвастались в группе «Подслушано Сафакулево» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас такие помидорчики. А какие у вас?», — подписал фото автор. В комментариях под постом пользователи начали придумывать названия для помидоров с необычной формой. «Сорт „Двойная непристойность“?», — написал Петр Коноводов. «„Рогоносец“», — добавила Анфиса Галимова. Также пользователи поделились фотографиями своих помидоров с рожками.

Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области нашла огромный гриб, но не смогла его опознать. Своей находкой женщина поделилась в telegram-канале, где и попросила подписчиков помочь определить название гриба.

В Сафакулевском районе выросли помидоры с рожками
Фото:

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В Сафакулевском районе Курганской области выросли помидоры с рожками. Необычным урожаем местные жители похвастались в группе «Подслушано Сафакулево» в соцсети «ВКонтакте». «У нас такие помидорчики. А какие у вас?», — подписал фото автор. В комментариях под постом пользователи начали придумывать названия для помидоров с необычной формой. «Сорт „Двойная непристойность“?», — написал Петр Коноводов. «„Рогоносец“», — добавила Анфиса Галимова. Также пользователи поделились фотографиями своих помидоров с рожками. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области нашла огромный гриб, но не смогла его опознать. Своей находкой женщина поделилась в telegram-канале, где и попросила подписчиков помочь определить название гриба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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