В Сафакулевском районе Курганской области выросли помидоры с рожками. Необычным урожаем местные жители похвастались в группе «Подслушано Сафакулево» в соцсети «ВКонтакте».
«У нас такие помидорчики. А какие у вас?», — подписал фото автор. В комментариях под постом пользователи начали придумывать названия для помидоров с необычной формой. «Сорт „Двойная непристойность“?», — написал Петр Коноводов. «„Рогоносец“», — добавила Анфиса Галимова. Также пользователи поделились фотографиями своих помидоров с рожками.
Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области нашла огромный гриб, но не смогла его опознать. Своей находкой женщина поделилась в telegram-канале, где и попросила подписчиков помочь определить название гриба.
В Сафакулевском районе выросли помидоры с рожками
Фото: группа «Подслушано Сафакулево. Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»
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В Сафакулевском районе Курганской области выросли помидоры с рожками. Необычным урожаем местные жители похвастались в группе «Подслушано Сафакулево» в соцсети «ВКонтакте». «У нас такие помидорчики. А какие у вас?», — подписал фото автор. В комментариях под постом пользователи начали придумывать названия для помидоров с необычной формой. «Сорт „Двойная непристойность“?», — написал Петр Коноводов. «„Рогоносец“», — добавила Анфиса Галимова. Также пользователи поделились фотографиями своих помидоров с рожками. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области нашла огромный гриб, но не смогла его опознать. Своей находкой женщина поделилась в telegram-канале, где и попросила подписчиков помочь определить название гриба.