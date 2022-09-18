О своей находке курганчанка рассказала в мессенджере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницы Курганской области нашла огромный гриб, но опознать его самостоятельно не смогла. С просьбой помочь она обратилась к подписчикам telegram-канала «Я люблю Курган».

«Сегодня нашла вот такой гриб. Помогите опознать», — написала женщина, выложившая фотографии находки. На момент публикации новости выяснить, какой именно гриб был найден, подписчики канала так и не смогли.

«Это точно не коровник, это что-то несъедобное, ярко-желтый цвет указывает на это. Я если не знаю, то не беру», — прокомментировала пост Елена. «Брала такой как-то раз, при готовке все грибы стали горькие, пришлось выбросить! Лучше не рисковать», — поделилась мнением Мара.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана похвастался большим урожаем грибов. Фото со своей добычей он опубликовал в соцсети. Другой курганец похвастался 32 кг грибов, собранными за четверть часа. Также корреспонденты агентства рассказывали о жительница Курганской области, которая утверждала, что нашла на своем участке огромный гриб дождевик. По ее словам, по вкусу он похож на шампиньон.

Некоторые подписчики посчитали, что он похож на «гриб коровник» Фото: telegram-канал «Я люблю Курган»