Свердловским журналистам показали учебный центр для мобилизованных в Елани. Видео

29 сентября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

В учебном центре в поселке Елань готовят мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Журналистам 4-го канала показали учебный центр в поселке Елань (Свердловская область), где готовят мобилизованных для участия в спецоперации. По словам военных, атмосфера в центре хорошая, а боевые офицеры дают новобранцам ценные советы. «Мобилизовался с желанием и могу сказать, что большинство ребят, которые сейчас стояли в строю в полку с таким же настроением. Пришло наше время, и мы должны как наши отцы, деды и прадеды, встать на защиту отечества. Это наш священный долг», — передает слова старшего сержанта 4 канал. По словам военного, в коллективе хорошая атмосфера. Все друг другу помогают. «Очень хорошая атмосфера. Занятия уже начались. Друг другу помогаем. Много боевых офицеров, которые дают практические советы. Подготовка идет полным ходом. Проходим зарядку. Ну и в строю ребята подготовленные. Я сам играю в любительский хоккей, футбол, баскетбол. Имею свою хоккейную команду. Подтянем тех, кто не готов», — поделился он. «Много людей меня увидит. Насчет тех, кто уклоняется, не имеет желания — они нам не нужны. Нам в строю нужны ребята, на которых мы сможем надеяться. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — резюмировал старший сержант. Однако ранее URA.RU сообщало, что пермяки, прибывшие в Елань, разместили в соцсети видео, на котором пожаловались на условия размещения и проблемы с питанием. Один из военнослужащих рассказал, что условия для прибывших в учебный центр не созданы: мобилизованные были вынуждены спать на голом полу, а само здание — переполнено. Кроме того, по пути в Елань мобилизованным пришлось сутки провести в автобусе и без доступа в туалет. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналистам 4-го канала показали учебный центр в поселке Елань (Свердловская область), где готовят мобилизованных для участия в спецоперации. По словам военных, атмосфера в центре хорошая, а боевые офицеры дают новобранцам ценные советы. «Мобилизовался с желанием и могу сказать, что большинство ребят, которые сейчас стояли в строю в полку с таким же настроением. Пришло наше время, и мы должны как наши отцы, деды и прадеды, встать на защиту отечества. Это наш священный долг», — передает слова старшего сержанта 4 канал. По словам военного, в коллективе хорошая атмосфера. Все друг другу помогают. «Очень хорошая атмосфера. Занятия уже начались. Друг другу помогаем. Много боевых офицеров, которые дают практические советы. Подготовка идет полным ходом. Проходим зарядку. Ну и в строю ребята подготовленные. Я сам играю в любительский хоккей, футбол, баскетбол. Имею свою хоккейную команду. Подтянем тех, кто не готов», — поделился он. «Много людей меня увидит. Насчет тех, кто уклоняется, не имеет желания — они нам не нужны. Нам в строю нужны ребята, на которых мы сможем надеяться. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — резюмировал старший сержант. Однако ранее URA.RU сообщало, что пермяки, прибывшие в Елань, разместили в соцсети видео, на котором пожаловались на условия размещения и проблемы с питанием. Один из военнослужащих рассказал, что условия для прибывших в учебный центр не созданы: мобилизованные были вынуждены спать на голом полу, а само здание — переполнено. Кроме того, по пути в Елань мобилизованным пришлось сутки провести в автобусе и без доступа в туалет. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.