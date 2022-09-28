Мобилизованных челябинцев сутки продержали в автобусе в Елани

В автобусе мобилизованным пришлось провести почти сутки, утверждает челябинец (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Челябинцы, призванные по частичной мобилизации и отправленные в учебный центр в Елани (Свердловская область), пожаловались на условия размещения и проблемы с питанием. Им пришлось сутки провести в автобусе и без доступа в туалет, рассказал один из них URA.RU.

«Провожали в Елань 27 сентября. Сначала сутки продержали в этом автобусе, рядом нет даже туалетов. После ночи в сидячем положении разместили в актовом зале, бросив на пол только пустые матрасы. Первый раз покормили только 28 сентября в 16:00. Там уже много народу, и матрасы все плотнячком расположены, так как ждут еще мобилизованных», — рассказал URA.RU житель Златоуста вечером 28 сентября.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщила URA.RU, что к ней уже поступали подобные жалобы. В связи с этим она держит связь с коллегой из Свердловской области Татьяной Мерзляковой.

Накануне врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков признал, что с обустройством мобилизованных могут возникать сложности. Но проблемы решаются совместно с ОНФ и полпредством.

«Мобилизация у нас проводится впервые за долгие годы, однако мы отрабатывали эти моменты. Может показаться, что есть какие-то сложности. К примеру, мы же не можем сразу десять автобусов обслужить. Надо время подобрать, одежду, определить казарму, чтобы было постельное белье. У нас все есть в достаточном количестве. Трудностей нет», — заявил Чирков.

Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизации из запаса подлежат порядка 300 тысяч граждан.

Спустя сутки ожидания в автобусе челябинцам дали возможность поспать под крышей Фото: читатель URA.RU