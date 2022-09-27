Военком высказался о количестве мобилизованных свердловчан

Информация о количестве жителей Свердловской области, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации, не может быть озвучена публично. Доступ к этой цифре ограничен, заявил на пресс-конференции врио военного комиссара региона Сергей Чирков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Данная информация имеет гриф ограниченного доступа. Мы не имеем права ее раскрывать. Могу лишь сказать, что мы не выходим за рамки, заявленные Минобороны РФ. То есть [будут призваны] не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта», — сказал Чирков.
Отдельно военком напомнил про высказывание главы Пышминского городского округа Андрея Варлакова, который 24 сентября заявил СМИ, что в Свердловской области якобы должны призвать 9700 человек. Как отметил Чирков, он не может комментировать даже эту цифру.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек.
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