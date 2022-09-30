«Газпром» возобновил поставки газа в Китай

30 сентября 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

«Газпром» закончил профилактические работы на «Силе Сибири» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Газпром» возобновил поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай после окончания профилактических работ. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Плановые профилактические работы на газопроводе „Сила Сибири“ завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена» — сообщается в официальном telegram-канале организации. С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» проходили плановые профилактические работы. На этот период транзит газа был приостановлен.

«Газпром» возобновил поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай после окончания профилактических работ. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Плановые профилактические работы на газопроводе „Сила Сибири“ завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена» — сообщается в официальном telegram-канале организации. С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» проходили плановые профилактические работы. На этот период транзит газа был приостановлен.