«Газпром» возобновил поставки газа в Китай

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«Газпром» закончил профилактические работы на «Силе Сибири» Фото:

«Газпром» возобновил поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай после окончания профилактических работ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Плановые профилактические работы на газопроводе „Сила Сибири“ завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена» — сообщается в официальном telegram-канале организации.

С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» проходили плановые профилактические работы. На этот период транзит газа был приостановлен.

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«Газпром» возобновил поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай после окончания профилактических работ. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Плановые профилактические работы на газопроводе „Сила Сибири“ завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена» — сообщается в официальном telegram-канале организации. С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» проходили плановые профилактические работы. На этот период транзит газа был приостановлен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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