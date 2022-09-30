«Газпром» возобновил поставки газа в Китай

«Газпром» закончил профилактические работы на «Силе Сибири»
«Газпром» возобновил поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай после окончания профилактических работ. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Плановые профилактические работы на газопроводе „Сила Сибири“ завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена» — сообщается в официальном telegram-канале организации.
С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» проходили плановые профилактические работы. На этот период транзит газа был приостановлен.
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