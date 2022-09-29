29 сентября 2022

Курганская прокуратура готова принять жалобы на мобилизацию

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Заседание правительства области. Курган, прокурор, прокуратура
В прокуратуре Курганской области примут звонки граждан с жалобами по мобилизационному призыву Фото:
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Мобилизация в России

Сотрудники курганской областной прокуратуры запустили работу горячей телефонной линии, на которую жители региона могут обратиться с вопросами по соблюдению закона при выполнении призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В прокуратуре Курганской области начала работу специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации», — информировали в надзорном ведомстве. Линия по приему обращений начал работу 30 сентября.

Как рассказали в прокуратуре, обратиться в ведомство можно будет круглосуточно. По всем обращениям проведут надзорные мероприятия.

«Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 (3522) 42-10-16 (прием обращений граждан) по будням с 9:00 до 18:00», — сообщили номер телефона для звонков в ведомстве. Контактное лицо — Анатолий Владимиров. В остальное время заявления примет дежурный прокурор по телефону 8 (912) 062-32-30.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным курганцам объяснили, как сохранить рабочее место. Необходимые разъяснения о сохранности рабочих мест и выплатах дали в трудовой инспекции.

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Сотрудники курганской областной прокуратуры запустили работу горячей телефонной линии, на которую жители региона могут обратиться с вопросами по соблюдению закона при выполнении призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «В прокуратуре Курганской области начала работу специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации», — информировали в надзорном ведомстве. Линия по приему обращений начал работу 30 сентября. Как рассказали в прокуратуре, обратиться в ведомство можно будет круглосуточно. По всем обращениям проведут надзорные мероприятия. «Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 (3522) 42-10-16 (прием обращений граждан) по будням с 9:00 до 18:00», — сообщили номер телефона для звонков в ведомстве. Контактное лицо — Анатолий Владимиров. В остальное время заявления примет дежурный прокурор по телефону 8 (912) 062-32-30. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным курганцам объяснили, как сохранить рабочее место. Необходимые разъяснения о сохранности рабочих мест и выплатах дали в трудовой инспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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