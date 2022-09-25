В Курганской области за мобилизованными сотрудниками оставят рабочие места

Курганцы, которые отправляются на службу в рамках частичной мобилизации, сохранят свои рабочие места Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганцы, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, сохранят свои рабочие места. По словам врио заместителя руководителя региональной Государственной инспекции труда Людмилы Шаталовой, трудовые договоры не расторгаются, а приостанавливаются на время службы. Видео опубликовано в официальной группе правительства области в социальной сети «ВКонтакте».

«Согласно постановлению правительства РФ, трудовой договор с работодателем не расторгается, а приостанавливается. Работник должен предоставить работодателю повестку, в организации внесут запись в трудовую книжку о приостановлении действия договора. Уволить мобилизованного сотрудника нельзя», — рассказала Шаталова. В организации должны выплатить мобилизованному работнику все деньги на данный момент. В опубликованном видео также указано, что в случае нарушений, работник может обратиться в инспекцию труда или прокуратуру.

Ранее URA.RU писало, что 26 сентября из Кургана отправили первые автобусы с призывниками, подлежащими частичной мобилизации. Перед отправкой призывникам пожелали удачи.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации. Начальник отдела военного комиссариата по Кургану, подполковник Сергей Васильев уточнил, что призывников отбирали, учитывая военно-учетные специальности, возраст и боевой опыт.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам главы государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

Видео: из официальной группы правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»