Посол РФ Антонов высказался о дипотношениях РФ и США

Посол РФ в США: отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии

06 октября 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

В США никто не говорит о стабилизации отношений с РФ, заявил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов. «В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать. <…> В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия», — сказал Антонов в эфире Первого канала. Ранее Антонов заявил о том, что США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу. Он подчеркнул, что Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Позже в Кремле высказались, что США все дальше залезают в конфликт между Россией и Украиной и близятся к тому, чтобы стать его стороной.

Отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов. «В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать. <…> В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия», — сказал Антонов в эфире Первого канала. Ранее Антонов заявил о том, что США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу. Он подчеркнул, что Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Позже в Кремле высказались, что США все дальше залезают в конфликт между Россией и Украиной и близятся к тому, чтобы стать его стороной.