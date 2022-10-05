Посол РФ Антонов высказался о дипотношениях РФ и США

В США никто не говорит о стабилизации отношений с РФ, заявил Анатолий АнтоновФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов.
«В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать. <…> В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия», — сказал Антонов в эфире Первого канала.
Ранее Антонов заявил о том, что США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу. Он подчеркнул, что Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Позже в Кремле высказались, что США все дальше залезают в конфликт между Россией и Украиной и близятся к тому, чтобы стать его стороной.
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Отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов. «В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать. <…> В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия», — сказал Антонов в эфире Первого канала. Ранее Антонов заявил о том, что США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу. Он подчеркнул, что Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Позже в Кремле высказались, что США все дальше залезают в конфликт между Россией и Украиной и близятся к тому, чтобы стать его стороной.