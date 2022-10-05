05 октября 2022

Посол РФ Антонов высказался о дипотношениях РФ и США

Посол РФ в США: отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
В США никто не говорит о стабилизации отношений с РФ, заявил Анатолий Антонов Фото:

Отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов.

«В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать. <…> В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия», — сказал Антонов в эфире Первого канала.

Ранее Антонов заявил о том, что США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу. Он подчеркнул, что Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Позже в Кремле высказались, что США все дальше залезают в конфликт между Россией и Украиной и близятся к тому, чтобы стать его стороной.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в России - читайте канал @uranews

Отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов. «В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать. <…> В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия», — сказал Антонов в эфире Первого канала. Ранее Антонов заявил о том, что США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу. Он подчеркнул, что Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Позже в Кремле высказались, что США все дальше залезают в конфликт между Россией и Украиной и близятся к тому, чтобы стать его стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...