Кремль: США близки к тому, чтобы стать стороной конфликта

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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, сша, американский флаг
По словам Пескова, участие США в российско-украинском конфликте чрезвычайно опасно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США все дальше залезают в конфликт между Россией и Украиной и близятся к тому, чтобы стать его стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц-колла.

«Все больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт и близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта. Это чрезвычайно опасно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь также отметил, что переговоры Москвы и Киева маловероятны. «Зеленский же давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать [с Кремлем] и принял решение отказаться от переговоров», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли о чем Москве говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее посол России в Америке Анатолий Антонов заявил о том, что США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу. Он подчеркнул, что Вашингтон не осознает рискованность своих действий.

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США все дальше залезают в конфликт между Россией и Украиной и близятся к тому, чтобы стать его стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц-колла. «Все больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт и близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта. Это чрезвычайно опасно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также отметил, что переговоры Москвы и Киева маловероятны. «Зеленский же давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать [с Кремлем] и принял решение отказаться от переговоров», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли о чем Москве говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее посол России в Америке Анатолий Антонов заявил о том, что США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу. Он подчеркнул, что Вашингтон не осознает рискованность своих действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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