Кремль: США близки к тому, чтобы стать стороной конфликта

28 сентября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, участие США в российско-украинском конфликте чрезвычайно опасно Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США все дальше залезают в конфликт между Россией и Украиной и близятся к тому, чтобы стать его стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц-колла. «Все больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт и близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта. Это чрезвычайно опасно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также отметил, что переговоры Москвы и Киева маловероятны. «Зеленский же давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать [с Кремлем] и принял решение отказаться от переговоров», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли о чем Москве говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее посол России в Америке Анатолий Антонов заявил о том, что США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу. Он подчеркнул, что Вашингтон не осознает рискованность своих действий.

США все дальше залезают в конфликт между Россией и Украиной и близятся к тому, чтобы стать его стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц-колла. «Все больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт и близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта. Это чрезвычайно опасно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также отметил, что переговоры Москвы и Киева маловероятны. «Зеленский же давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать [с Кремлем] и принял решение отказаться от переговоров», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли о чем Москве говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее посол России в Америке Анатолий Антонов заявил о том, что США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу. Он подчеркнул, что Вашингтон не осознает рискованность своих действий.