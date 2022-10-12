12 октября 2022

Российские войска эвакуируют жителей городов в ДНР

Войска РФ эвакуируют жителей Артемовска, Соледара, Иванграда и Покровского
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ВС РФ эвакуируют жителей Донбасса в безопасные населенные пункты ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России эвакуируют жителей городов в Донецкой народной республики (ДНР), находившихся в тяжелом состоянии. Об этом заявил заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.

«Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители городов Артемовск, Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Все люди отправлены на данный момент в ДНР, были обеспечены продуктовыми наборами, жильем с воскресенья», — приводит слова Виктора Гарбара РИА «Новости». Он добавил, что жители этих населенных пунктов чувствуют себя в безопасности, благодаря усилиям российских военнослужащих.

Причиной эвакуации послужило то, что жители этих городов и сел находились в тяжелом состоянии из-за того, что жили без света, воды и еды. Сейчас эти люди направлены в Первомайск, откуда их перевезут в ДНР.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса.

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Вооруженные силы России эвакуируют жителей городов в Донецкой народной республики (ДНР), находившихся в тяжелом состоянии. Об этом заявил заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар. «Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители городов Артемовск, Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Все люди отправлены на данный момент в ДНР, были обеспечены продуктовыми наборами, жильем с воскресенья», — приводит слова Виктора Гарбара РИА «Новости». Он добавил, что жители этих населенных пунктов чувствуют себя в безопасности, благодаря усилиям российских военнослужащих. Причиной эвакуации послужило то, что жители этих городов и сел находились в тяжелом состоянии из-за того, что жили без света, воды и еды. Сейчас эти люди направлены в Первомайск, откуда их перевезут в ДНР. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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