Страны ЕС нарастили экспорт товаров в Россию, несмотря на санкции

15 октября 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Всего 4 страны из 27 в Евросоюзе снизили свой экспорт в Россию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Подавляющее количество стран Европейского союза (ЕС) нарастили свой экспорт в Россию. Об этом стало известно из анализа данных национальных статистических служб. «Нарастили поставки в Россию более чем вдвое: Швеция в 2,6 раза, Люксембург в 2,4 раза, Греция в 2,3 раза, Ирландия и Хорватия обе в 2,1 раза», — цитирует результаты анализа РИА «Новости». Помимо этого, всего 4 страны из 27 снизили свой экспорт в Россию — это Румыния, Бельгия, Франция и Италия. Самый большой объем экспорта в июне в денежном выражении у Германии. Он составил 1,2 млрд евро. Ранее стало известно о том, что ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета санкций против России оценивается в 123 € млрд, передает «Национальная служба новостей». Также известно о множественном недовольстве санкциями против России, сообщает RT.

Подавляющее количество стран Европейского союза (ЕС) нарастили свой экспорт в Россию. Об этом стало известно из анализа данных национальных статистических служб. «Нарастили поставки в Россию более чем вдвое: Швеция в 2,6 раза, Люксембург в 2,4 раза, Греция в 2,3 раза, Ирландия и Хорватия обе в 2,1 раза», — цитирует результаты анализа РИА «Новости». Помимо этого, всего 4 страны из 27 снизили свой экспорт в Россию — это Румыния, Бельгия, Франция и Италия. Самый большой объем экспорта в июне в денежном выражении у Германии. Он составил 1,2 млрд евро. Ранее стало известно о том, что ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета санкций против России оценивается в 123 € млрд, передает «Национальная служба новостей». Также известно о множественном недовольстве санкциями против России, сообщает RT.