«Травмы»: психолог объяснила, что не так с приемными детьми Кравец и Зверева

Психолог Дугенцова: конфликты с приемными звездными детьми связаны с травмами
© Служба новостей «URA.RU»
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Звездные родители столкнулись с проблемами
Звездные родители столкнулись с проблемами Фото:

Певица Алена Кравец огорошила признанием о том, сдала приемную дочь обратно в детский дом. Причиной стало якобы неподобающее поведение девочки. До этого с похожими трудностями сталкивался звездный парикмахер и певец Сергей Зверев. Что же не так в этих ситуациях, когда у ребенка есть все? Об этом в беседе с URA.RU рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

«Подобные конфликты в приемных семьях, в том числе и звездных, нередко связаны с травмами, которые ребенок получил до усыновления. У многих детей из детских домов нарушена привязанность, они не чувствуют доверия к миру и взрослым. Подростковый возраст усиливает внутренние конфликты, а внимание со стороны общества может только усугубить ситуацию», — поясняет эксперт.

Психолог отмечает, что в этих случаях вопрос материального благосостояния не приоритетный. Усыновленным детям зачастую не хватает стабильности, терпения и психологической поддержки. Тут главный вопрос в том, как родитель, а тем более, популярный человек, налаживает контакт с ребенком.

«Это сложный процесс адаптации, который требует времени и профессионального сопровождения», — говорит Дугенцова. Однако негативный опыт, с которым столкнулись и Алена Кравец, и Сергей Зверев, не стоит воспринимать однозначно. Усыновление — не всегда простой процесс, но если к нему подходить осознанно и с поддержкой психолога, можно сгладить все острые углы.

Алена Кравец в течение долгих лет уверяла, что Даниэла — ее родная дочь. Однако в 11 лет девочка узнала, что она приемная. Сергей Зверев тоже долгое время уверял, что Сергей — его сын от некой гражданской жены, погибшей в ДТП. Однако позже выяснилось, что мальчик был усыновлен в одном иркутских детских домов. Спустя время Зверев-младший отрекся от отца.

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Певица Алена Кравец огорошила признанием о том, сдала приемную дочь обратно в детский дом. Причиной стало якобы неподобающее поведение девочки. До этого с похожими трудностями сталкивался звездный парикмахер и певец Сергей Зверев. Что же не так в этих ситуациях, когда у ребенка есть все? Об этом в беседе с URA.RU рассказала детский психолог Дарья Дугенцова. Психолог отмечает, что в этих случаях вопрос материального благосостояния не приоритетный. Усыновленным детям зачастую не хватает стабильности, терпения и психологической поддержки. Тут главный вопрос в том, как родитель, а тем более, популярный человек, налаживает контакт с ребенком. «Это сложный процесс адаптации, который требует времени и профессионального сопровождения», — говорит Дугенцова. Однако негативный опыт, с которым столкнулись и Алена Кравец, и Сергей Зверев, не стоит воспринимать однозначно. Усыновление — не всегда простой процесс, но если к нему подходить осознанно и с поддержкой психолога, можно сгладить все острые углы. Алена Кравец в течение долгих лет уверяла, что Даниэла — ее родная дочь. Однако в 11 лет девочка узнала, что она приемная. Сергей Зверев тоже долгое время уверял, что Сергей — его сын от некой гражданской жены, погибшей в ДТП. Однако позже выяснилось, что мальчик был усыновлен в одном иркутских детских домов. Спустя время Зверев-младший отрекся от отца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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