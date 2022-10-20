В Свердловской области собрали гумпомощь для переселенцев с Донбасса

Азербайджанская диаспора собрала третью партию гуманитарной помощи для переселенцев с Донбасса, проживающих в Нижнесергинском районе Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал глава диаспоры Шахин Шихлински.
«Для переселенцев с Донбасса, которые сейчас проживают в Нижних Сергах, представители диаспоры Азербайджана собрали очередную партию гуманитарного груза. В качестве гумпомощи земляки приобрели свежие фрукты и овощи, крупы, одежду для взрослых и детей, сухое детское питание, средства личной гигиены и другие товары, в которых нуждаются люди», — поделился Шихлински.
Ранее агентство писало, что в течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию URA.RU. Вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем это теплая одежда, которой не хватало переселенцам с ЛДНР.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Азербайджанская диаспора собрала третью партию гуманитарной помощи для переселенцев с Донбасса, проживающих в Нижнесергинском районе Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал глава диаспоры Шахин Шихлински. «Для переселенцев с Донбасса, которые сейчас проживают в Нижних Сергах, представители диаспоры Азербайджана собрали очередную партию гуманитарного груза. В качестве гумпомощи земляки приобрели свежие фрукты и овощи, крупы, одежду для взрослых и детей, сухое детское питание, средства личной гигиены и другие товары, в которых нуждаются люди», — поделился Шихлински. Ранее агентство писало, что в течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию URA.RU. Вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем это теплая одежда, которой не хватало переселенцам с ЛДНР.