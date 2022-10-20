20 октября 2022

В Свердловской области собрали гумпомощь для переселенцев с Донбасса

Азербайджанская диаспора собрала третью партию гумпомощи для переселенцев с Донбасса
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , гуманитарная помощь, мука
В качестве гумпомощи земляки приобрели свежие фрукты и овощи, крупы, одежду для взрослых и детей Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Азербайджанская диаспора собрала третью партию гуманитарной помощи для переселенцев с Донбасса, проживающих в Нижнесергинском районе Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал глава диаспоры Шахин Шихлински.

«Для переселенцев с Донбасса, которые сейчас проживают в Нижних Сергах, представители диаспоры Азербайджана собрали очередную партию гуманитарного груза. В качестве гумпомощи земляки приобрели свежие фрукты и овощи, крупы, одежду для взрослых и детей, сухое детское питание, средства личной гигиены и другие товары, в которых нуждаются люди», — поделился Шихлински.

Ранее агентство писало, что в течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию URA.RU. Вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем это теплая одежда, которой не хватало переселенцам с ЛДНР.

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Азербайджанская диаспора собрала третью партию гуманитарной помощи для переселенцев с Донбасса, проживающих в Нижнесергинском районе Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал глава диаспоры Шахин Шихлински. «Для переселенцев с Донбасса, которые сейчас проживают в Нижних Сергах, представители диаспоры Азербайджана собрали очередную партию гуманитарного груза. В качестве гумпомощи земляки приобрели свежие фрукты и овощи, крупы, одежду для взрослых и детей, сухое детское питание, средства личной гигиены и другие товары, в которых нуждаются люди», — поделился Шихлински. Ранее агентство писало, что в течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию URA.RU. Вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем это теплая одежда, которой не хватало переселенцам с ЛДНР.
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