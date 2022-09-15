Переселенцы с Украины, приехавшие в город Полевской Свердловской области, наслаждаются красотами уральской природы, восхищаются местными достопримечательностями и начинают постепенно привыкать к новой, мирной, жизни. Корреспонденты URA.RU побывали у них в гостях и передали теплую одежду, которую собрали читатели агентства.
В течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем это теплая одежда, которой не хватало беженцам: пальто и куртки, шарфы и шапки, свитера и носки. «Случайно увидела заметку, как можно не откликнуться, когда люди в беде. Так жаль их!. Спасибо, что вы это организовали», — сказала пенсионерка Елена Журочко.
«Неужели мы людей в своей стране оставим без внимания? Мы уже организовывали для жителей Донбасса экскурс об истории Екатеринбурга. Им безумно понравилось. Теперь люди приходят в нашу библиотеку семьями, с детьми», — сказала Татьяна Леонтьева, замдиректора библиотечного центра «Екатеринбург». Ее коллеги тоже приняли участие в сборе вещей.
«Читаю URA.RU регулярно, узнала и про эту ситуацию. Пусть этим людям будет тепло, мирного неба!» — сказала другая жительница Екатеринбурга, Ирина и заплакала.
Украинские беженцы рассматривали и примеряли одежду
Вещи переселенцы приняли с радостью и благодарностью. Очень многие из них пришлись впору.
«Нам здесь очень нравится. Мы гуляли на местном пруду, даже купались. Любуемся вашей природой, соснами — вы только посмотрите, какие они высокие! Мы даже дома и крыши фотографируем, потому что они здесь красивые, ухоженные. А у нас на Украине везде крыши дырявые», — сказала одна из приезжих, Оксана.
Беженцы живут в гостинице Полевского. У людей есть трехразовое питание, все дети ходят в школу, а взрослые уже начали постепенно устраиваться на работу. Кроме читателей URA.RU и добровольцев, приезжим оказывают помощь свердловские, городские власти и многие организации. Например, ателье «Талисман» сшило ребятам школьную форму, а центр по работе с молодежью «Феникс» организовал «кофейную вечеринку», где дети веселились и пили горячий шоколад.
Многим привезенные вещи пришлись впору
Фото: читатель URA.RU
«Профком „Северского трубного завода“ помог с вещами к школе, православные приходы тоже помогли вещами и деньгами. Одним из первых помощь оказало министерство общественной безопасности: например, подарили детскую коляску молодой семье, которая приехала с Украины с годовалой дочкой», — пояснила замглавы администрации Полевского Ирина Кузнецова.
Ранее URA.RU писало, что беженцам с Украины, приехавшим на Урал, не хватает теплой одежды. Читатели организовали для людей сбор вещей.
Переселенцы с Украины, приехавшие в город Полевской Свердловской области, наслаждаются красотами уральской природы, восхищаются местными достопримечательностями и начинают постепенно привыкать к новой, мирной, жизни. Корреспонденты URA.RU побывали у них в гостях и передали теплую одежду, которую собрали читатели агентства. В течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем это теплая одежда, которой не хватало беженцам: пальто и куртки, шарфы и шапки, свитера и носки. «Случайно увидела заметку, как можно не откликнуться, когда люди в беде. Так жаль их!. Спасибо, что вы это организовали», — сказала пенсионерка Елена Журочко. «Неужели мы людей в своей стране оставим без внимания? Мы уже организовывали для жителей Донбасса экскурс об истории Екатеринбурга. Им безумно понравилось. Теперь люди приходят в нашу библиотеку семьями, с детьми», — сказала Татьяна Леонтьева, замдиректора библиотечного центра «Екатеринбург». Ее коллеги тоже приняли участие в сборе вещей. «Читаю URA.RU регулярно, узнала и про эту ситуацию. Пусть этим людям будет тепло, мирного неба!» — сказала другая жительница Екатеринбурга, Ирина и заплакала. Вещи переселенцы приняли с радостью и благодарностью. Очень многие из них пришлись впору. «Нам здесь очень нравится. Мы гуляли на местном пруду, даже купались. Любуемся вашей природой, соснами — вы только посмотрите, какие они высокие! Мы даже дома и крыши фотографируем, потому что они здесь красивые, ухоженные. А у нас на Украине везде крыши дырявые», — сказала одна из приезжих, Оксана. Беженцы живут в гостинице Полевского. У людей есть трехразовое питание, все дети ходят в школу, а взрослые уже начали постепенно устраиваться на работу. Кроме читателей URA.RU и добровольцев, приезжим оказывают помощь свердловские, городские власти и многие организации. Например, ателье «Талисман» сшило ребятам школьную форму, а центр по работе с молодежью «Феникс» организовал «кофейную вечеринку», где дети веселились и пили горячий шоколад. «Профком „Северского трубного завода“ помог с вещами к школе, православные приходы тоже помогли вещами и деньгами. Одним из первых помощь оказало министерство общественной безопасности: например, подарили детскую коляску молодой семье, которая приехала с Украины с годовалой дочкой», — пояснила замглавы администрации Полевского Ирина Кузнецова. Ранее URA.RU писало, что беженцам с Украины, приехавшим на Урал, не хватает теплой одежды. Читатели организовали для людей сбор вещей.