Украинские беженцы в городе Полевской получили теплые вещи, которые собрали читатели URA.RU

Жители Екатеринбурга и Полевского старались собрать для переселенцев побольше теплых вещей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Переселенцы с Украины, приехавшие в город Полевской Свердловской области, наслаждаются красотами уральской природы, восхищаются местными достопримечательностями и начинают постепенно привыкать к новой, мирной, жизни. Корреспонденты URA.RU побывали у них в гостях и передали теплую одежду, которую собрали читатели агентства.

В течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем это теплая одежда, которой не хватало беженцам: пальто и куртки, шарфы и шапки, свитера и носки. «Случайно увидела заметку, как можно не откликнуться, когда люди в беде. Так жаль их!. Спасибо, что вы это организовали», — сказала пенсионерка Елена Журочко.

Читатели в течение недели несли вещи в редакцию Фото: URA.RU © URA.RU

«Неужели мы людей в своей стране оставим без внимания? Мы уже организовывали для жителей Донбасса экскурс об истории Екатеринбурга. Им безумно понравилось. Теперь люди приходят в нашу библиотеку семьями, с детьми», — сказала Татьяна Леонтьева, замдиректора библиотечного центра «Екатеринбург». Ее коллеги тоже приняли участие в сборе вещей.

«Читаю URA.RU регулярно, узнала и про эту ситуацию. Пусть этим людям будет тепло, мирного неба!» — сказала другая жительница Екатеринбурга, Ирина и заплакала.

Украинские беженцы рассматривали и примеряли одежду Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вещи переселенцы приняли с радостью и благодарностью. Очень многие из них пришлись впору.

«Нам здесь очень нравится. Мы гуляли на местном пруду, даже купались. Любуемся вашей природой, соснами — вы только посмотрите, какие они высокие! Мы даже дома и крыши фотографируем, потому что они здесь красивые, ухоженные. А у нас на Украине везде крыши дырявые», — сказала одна из приезжих, Оксана.

Беженцы живут в гостинице Полевского. У людей есть трехразовое питание, все дети ходят в школу, а взрослые уже начали постепенно устраиваться на работу. Кроме читателей URA.RU и добровольцев, приезжим оказывают помощь свердловские, городские власти и многие организации. Например, ателье «Талисман» сшило ребятам школьную форму, а центр по работе с молодежью «Феникс» организовал «кофейную вечеринку», где дети веселились и пили горячий шоколад.

Многим привезенные вещи пришлись впору Фото: читатель URA.RU

«Профком „Северского трубного завода“ помог с вещами к школе, православные приходы тоже помогли вещами и деньгами. Одним из первых помощь оказало министерство общественной безопасности: например, подарили детскую коляску молодой семье, которая приехала с Украины с годовалой дочкой», — пояснила замглавы администрации Полевского Ирина Кузнецова.

Ранее URA.RU писало, что беженцам с Украины, приехавшим на Урал, не хватает теплой одежды. Читатели организовали для людей сбор вещей.

Девочка-школьница выбрала себе много нарядов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Оксана призналась, что одна из благотворителей подарила ей норковую шубу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Читатели URA.RU были рады помочь нуждающимся Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Украинским дамам передали даже французские духи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Многие беженцы с Украины до сих пор боятся показывать свои лица Фото: читатель URA.RU

Люди приехали с питомцами Фото: читатель URA.RU

Путь в Россию был непростым Фото: читатель URA.RU

На Урале украинцев восхищает природа… Фото: читатель URA.RU

… и красивые ухоженные дома Фото: читатель URA.RU

Люди начинают привыкать к мирной жизни Фото: читатель URA.RU

Библиотечный центр «Екатеринбург» не остался в стороне. Также библиотека Полевского регулярно проводит для детей-беженцев интересные литературные вечера Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU