Читатели URA.RU спасли беженцев с Украины от уральских морозов. Фоторепортаж

Украинские беженцы в городе Полевской получили теплые вещи, которые собрали читатели URA.RU
© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы в Полевском. Екатеринбург, вещи, вещи для беженцев
Жители Екатеринбурга и Полевского старались собрать для переселенцев побольше теплых вещей Фото:

Переселенцы с Украины, приехавшие в город Полевской Свердловской области, наслаждаются красотами уральской природы, восхищаются местными достопримечательностями и начинают постепенно привыкать к новой, мирной, жизни. Корреспонденты URA.RU побывали у них в гостях и передали теплую одежду, которую собрали читатели агентства.

В течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем это теплая одежда, которой не хватало беженцам: пальто и куртки, шарфы и шапки, свитера и носки. «Случайно увидела заметку, как можно не откликнуться, когда люди в беде. Так жаль их!. Спасибо, что вы это организовали», — сказала пенсионерка Елена Журочко.

Вещи для беженцев из ЛДНР. Екатеринбург
Читатели в течение недели несли вещи в редакцию
Фото:

«Неужели мы людей в своей стране оставим без внимания? Мы уже организовывали для жителей Донбасса экскурс об истории Екатеринбурга. Им безумно понравилось. Теперь люди приходят в нашу библиотеку семьями, с детьми», — сказала Татьяна Леонтьева, замдиректора библиотечного центра «Екатеринбург». Ее коллеги тоже приняли участие в сборе вещей.

«Читаю URA.RU регулярно, узнала и про эту ситуацию. Пусть этим людям будет тепло, мирного неба!» — сказала другая жительница Екатеринбурга, Ирина и заплакала.

Беженцы в Полевском. Екатеринбург
Украинские беженцы рассматривали и примеряли одежду
Фото:

Вещи переселенцы приняли с радостью и благодарностью. Очень многие из них пришлись впору.

«Нам здесь очень нравится. Мы гуляли на местном пруду, даже купались. Любуемся вашей природой, соснами — вы только посмотрите, какие они высокие! Мы даже дома и крыши фотографируем, потому что они здесь красивые, ухоженные. А у нас на Украине везде крыши дырявые», — сказала одна из приезжих, Оксана.

Беженцы живут в гостинице Полевского. У людей есть трехразовое питание, все дети ходят в школу, а взрослые уже начали постепенно устраиваться на работу. Кроме читателей URA.RU и добровольцев, приезжим оказывают помощь свердловские, городские власти и многие организации. Например, ателье «Талисман» сшило ребятам школьную форму, а центр по работе с молодежью «Феникс» организовал «кофейную вечеринку», где дети веселились и пили горячий шоколад.

Многим привезенные вещи пришлись впору
Фото:

«Профком „Северского трубного завода“ помог с вещами к школе, православные приходы тоже помогли вещами и деньгами. Одним из первых помощь оказало министерство общественной безопасности: например, подарили детскую коляску молодой семье, которая приехала с Украины с годовалой дочкой», — пояснила замглавы администрации Полевского Ирина Кузнецова.

Ранее URA.RU писало, что беженцам с Украины, приехавшим на Урал, не хватает теплой одежды. Читатели организовали для людей сбор вещей.

Беженцы в Полевском. Екатеринбург
Девочка-школьница выбрала себе много нарядов
Фото:
Беженцы в Полевском. Екатеринбург
Оксана призналась, что одна из благотворителей подарила ей норковую шубу
Фото:
Беженцы в Полевском. Екатеринбург
Читатели URA.RU были рады помочь нуждающимся
Фото:
Беженцы в Полевском. Екатеринбург
Украинским дамам передали даже французские духи
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Многие беженцы с Украины до сих пор боятся показывать свои лица
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Люди приехали с питомцами
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Путь в Россию был непростым
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На Урале украинцев восхищает природа…
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… и красивые ухоженные дома
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Люди начинают привыкать к мирной жизни
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Беженцы в Полевском. Екатеринбург
Библиотечный центр «Екатеринбург» не остался в стороне. Также библиотека Полевского регулярно проводит для детей-беженцев интересные литературные вечера
Фото:

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Переселенцы с Украины, приехавшие в город Полевской Свердловской области, наслаждаются красотами уральской природы, восхищаются местными достопримечательностями и начинают постепенно привыкать к новой, мирной, жизни. Корреспонденты URA.RU побывали у них в гостях и передали теплую одежду, которую собрали читатели агентства. В течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем это теплая одежда, которой не хватало беженцам: пальто и куртки, шарфы и шапки, свитера и носки. «Случайно увидела заметку, как можно не откликнуться, когда люди в беде. Так жаль их!. Спасибо, что вы это организовали», — сказала пенсионерка Елена Журочко. «Неужели мы людей в своей стране оставим без внимания? Мы уже организовывали для жителей Донбасса экскурс об истории Екатеринбурга. Им безумно понравилось. Теперь люди приходят в нашу библиотеку семьями, с детьми», — сказала Татьяна Леонтьева, замдиректора библиотечного центра «Екатеринбург». Ее коллеги тоже приняли участие в сборе вещей. «Читаю URA.RU регулярно, узнала и про эту ситуацию. Пусть этим людям будет тепло, мирного неба!» — сказала другая жительница Екатеринбурга, Ирина и заплакала. Вещи переселенцы приняли с радостью и благодарностью. Очень многие из них пришлись впору. «Нам здесь очень нравится. Мы гуляли на местном пруду, даже купались. Любуемся вашей природой, соснами — вы только посмотрите, какие они высокие! Мы даже дома и крыши фотографируем, потому что они здесь красивые, ухоженные. А у нас на Украине везде крыши дырявые», — сказала одна из приезжих, Оксана. Беженцы живут в гостинице Полевского. У людей есть трехразовое питание, все дети ходят в школу, а взрослые уже начали постепенно устраиваться на работу. Кроме читателей URA.RU и добровольцев, приезжим оказывают помощь свердловские, городские власти и многие организации. Например, ателье «Талисман» сшило ребятам школьную форму, а центр по работе с молодежью «Феникс» организовал «кофейную вечеринку», где дети веселились и пили горячий шоколад. «Профком „Северского трубного завода“ помог с вещами к школе, православные приходы тоже помогли вещами и деньгами. Одним из первых помощь оказало министерство общественной безопасности: например, подарили детскую коляску молодой семье, которая приехала с Украины с годовалой дочкой», — пояснила замглавы администрации Полевского Ирина Кузнецова. Ранее URA.RU писало, что беженцам с Украины, приехавшим на Урал, не хватает теплой одежды. Читатели организовали для людей сбор вещей.
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