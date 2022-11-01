Камчатский суд отменил приговор экс-депутату, который случайно застрелил человека

Камчатский краевой суд отменил приговор депутату Игорю Редькину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Камчатский краевой суд отменил приговор экс-депутата законодательного собрания региона Игорю Редькину, который 10 августа 2021 года застрелил человека, перепутав его с медведем. Ранее Редькин получил год ограничения свободы, но 1 ноября дело отправили на новое рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба Камчатской краевой прокуратуры на официальном сайте.

«Камчатским краевым судом рассмотрено апелляционное представление на приговор Усть-Большерецкого районного суда, которым Игорь Редькин признан виновным в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте с назначением наказания в виде года ограничения свободы. Суд отменил приговор мужчине, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение в ином составе суда», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что сторона гособвинения ставила вопрос о том, что при рассмотрении дела в суде были допущены нарушения, которые влекут полную отмену принятого решения.

Депутат Заксобрания Камчатки Игорь Редькин 10 августа публично признался в убийстве человека. Он подумал, что на свалку поселка зашел медведь и выстрелил, желая спугнуть животное, но это оказался местный житель, который позднее скончался в больнице. В своем признании Редькин сообщил, что он приостановил свое членство в «Единой России» и снял свою кандидатуру с выборов. После этого депутата-миллиардера отправили под домашний арест.

Редькин является одним из богатейших депутатов Камчатки. За последние годы он задекларировал личный доход в более чем полтора миллиарда рублей. Вместе с женой он попал в список Forbes.