Forbes назвал самых богатых жен российских политиков

Жены ряда российских чиновников и политиков зарабатывают в разы больше своих супругов, при этом о них мало что известно. Об этом сообщается в рейтинге, составленном журналом Forbes.
«Forbes составил рейтинг богатейших жен и мужей госслужащих, некоторые из которых зарабатывают больше супругов. О других — ничего неизвестно, даже имена», — пишет «Ридус».
Первое место в рейтинге заняла неназванная жена депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка. В прошлом году она заработала более трех миллиардов рублей, при этом в декларации не указаны источники ее дохода. Сам Евтушок отчитался о доходе в 2,3 миллиарда рублей.
На втором месте оказалась супруга гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. Она в 2019 году заработала полтора миллиарда рублей, почти в восемь раз больше, чем годом ранее. Также в собственности у Игнатовой земельные участки, гаражи c нежилыми помещениями. Кроме того, она является миноритарным акционером банка МФК.
Жена губернатора Брянской области Александра Богомаза и глава фермерского хозяйства «Богомаз» Ольга Богомазова заняла третье место в рейтинге с доходом в 1,3 миллиарда рублей за 2019 год. На четвертой строчке оказалась супруга первого заместителя премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова Лариса. Она отчиталась о доходе в 864 миллиона рублей. В рейтинге отмечается, что в открытых источниках информация о ней практически отсутствует.
Также в рейтинге — жена депутата Госдумы Александра Некрасова Елена, супруга вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева Людмила, жена депутата заксобрания Иркутской области Александра Битарова (имя неизвестно), супруга главы Татарстана Рустама Минниханова Гульсина, жена депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина Елена, супруга депутата заксобрания Челябинской области Николая Янова Любовь.
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