Курганец продал телефон собутыльника, чтобы купить алкоголь

Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана силой забрал телефон у своего собутыльника, продал гаджет и на вырученные деньги продолжил застолье. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«После совместного распития спиртного подозреваемый решил продать телефон знакомого, чтобы раздобыть денег на алкоголь. Мужчина отказался от такого предложения, поэтому злоумышленник силой забрал сотовый телефон. Он сдал его в комиссионный магазин и на вырученные деньги продолжил застолье», — сообщается в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый и нигде не работающий 30-летний житель Кургана. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана сорвал золотую цепочку с шеи своего собутыльника и сдал ее в ломбард. Цепочка стоит 100 тысяч рублей.