Курганец украл цепочку своего собутыльника и сдал ее в ломбард

16 октября 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Во время застолья мужчина сорвал цепочку с шеи знакомого и ушел Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Кургана сорвал золотую цепочку с шеи своего собутыльника и отнес ее в ломбард. Цепочка стоит 100 тысяч рублей, сообщают в УМВД России по Курганской области. «В полицию Кургана поступило сообщение от 49-летнего местного жителя о факте грабежа. Мужчина распивал спиртное в компании нового знакомого. Во время застолья новый приятель сорвал с потерпевшего золотую цепочку стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении», — рассказывают в пресс-службе ведомства. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Кургана. Украденную цепочку мужчина сдал в ломбард. Против обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «грабеж». Ранее URA.RU писало, что две жительницы Кургана крали одежду в ТЦ. Они снимали защитные бирки с одежды заранее приобретенным магнитом.

Житель Кургана сорвал золотую цепочку с шеи своего собутыльника и отнес ее в ломбард. Цепочка стоит 100 тысяч рублей, сообщают в УМВД России по Курганской области. «В полицию Кургана поступило сообщение от 49-летнего местного жителя о факте грабежа. Мужчина распивал спиртное в компании нового знакомого. Во время застолья новый приятель сорвал с потерпевшего золотую цепочку стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении», — рассказывают в пресс-службе ведомства. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Кургана. Украденную цепочку мужчина сдал в ломбард. Против обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «грабеж». Ранее URA.RU писало, что две жительницы Кургана крали одежду в ТЦ. Они снимали защитные бирки с одежды заранее приобретенным магнитом.