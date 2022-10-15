15 октября 2022
14 октября 2022

Курганец украл цепочку своего собутыльника и сдал ее в ломбард

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, наказание, преступление, наручники
Во время застолья мужчина сорвал цепочку с шеи знакомого и ушел Фото:

Житель Кургана сорвал золотую цепочку с шеи своего собутыльника и отнес ее в ломбард. Цепочка стоит 100 тысяч рублей, сообщают в УМВД России по Курганской области.

«В полицию Кургана поступило сообщение от 49-летнего местного жителя о факте грабежа. Мужчина распивал спиртное в компании нового знакомого. Во время застолья новый приятель сорвал с потерпевшего золотую цепочку стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении», — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Кургана. Украденную цепочку мужчина сдал в ломбард. Против обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «грабеж».

Ранее URA.RU писало, что две жительницы Кургана крали одежду в ТЦ. Они снимали защитные бирки с одежды заранее приобретенным магнитом.

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Житель Кургана сорвал золотую цепочку с шеи своего собутыльника и отнес ее в ломбард. Цепочка стоит 100 тысяч рублей, сообщают в УМВД России по Курганской области. «В полицию Кургана поступило сообщение от 49-летнего местного жителя о факте грабежа. Мужчина распивал спиртное в компании нового знакомого. Во время застолья новый приятель сорвал с потерпевшего золотую цепочку стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении», — рассказывают в пресс-службе ведомства. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Кургана. Украденную цепочку мужчина сдал в ломбард. Против обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «грабеж». Ранее URA.RU писало, что две жительницы Кургана крали одежду в ТЦ. Они снимали защитные бирки с одежды заранее приобретенным магнитом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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