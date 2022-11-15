Неприятная находка ждала пермяка в упаковке с вафлями
Пермяк купил в магазине «Пятерочка» заплесневевшие вафли. О неудачном приобретении он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Купил вафли „Акульчев“ в „Пятерочке“ на Юбилейной, 57 в Березниках (Пермский край). Дома, когда распечатал упаковку, увидел, что вафли с плесенью, и выбросил их», — рассказал мужчина.
Он отметил, что не имеет претензий к магазину и производителю, поскольку не знает, на каком именно этапе была допущена ошибка, которая в итоге привела к образованию плесени. Срок годности у вафель еще не вышел. URA.RU направило запрос производителю десерта и группе компаний «X5 Group», на момент публикации ответ не поступил.
Вафли покрылись плесенью, пока ждали своего покупателя
Плесень распространилась по части вафли
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