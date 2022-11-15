Пермяк купил заплесневевшие вафли в «Пятерочке». Фото

16 ноября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Неприятная находка ждала пермяка в упаковке с вафлями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяк купил в магазине «Пятерочка» заплесневевшие вафли. О неудачном приобретении он рассказал корреспонденту URA.RU. «Купил вафли „Акульчев“ в „Пятерочке“ на Юбилейной, 57 в Березниках (Пермский край). Дома, когда распечатал упаковку, увидел, что вафли с плесенью, и выбросил их», — рассказал мужчина. Он отметил, что не имеет претензий к магазину и производителю, поскольку не знает, на каком именно этапе была допущена ошибка, которая в итоге привела к образованию плесени. Срок годности у вафель еще не вышел. URA.RU направило запрос производителю десерта и группе компаний «X5 Group», на момент публикации ответ не поступил. Вафли покрылись плесенью, пока ждали своего покупателя Рику Сакамото для «Черный список Березники» во «ВКонтакте» Плесень распространилась по части вафли Рику Сакамото для «Черный список Березники» во «ВКонтакте»

Пермяк купил в магазине «Пятерочка» заплесневевшие вафли. О неудачном приобретении он рассказал корреспонденту URA.RU. «Купил вафли „Акульчев“ в „Пятерочке“ на Юбилейной, 57 в Березниках (Пермский край). Дома, когда распечатал упаковку, увидел, что вафли с плесенью, и выбросил их», — рассказал мужчина. Он отметил, что не имеет претензий к магазину и производителю, поскольку не знает, на каком именно этапе была допущена ошибка, которая в итоге привела к образованию плесени. Срок годности у вафель еще не вышел. URA.RU направило запрос производителю десерта и группе компаний «X5 Group», на момент публикации ответ не поступил.