В Кремле отреагировали на предложение Ватикана о переговорах с Украиной

28 ноября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Площадки для переговоров не будут востребованы украинской стороной, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на предложения Ватикана предоставить Украине площадку для переговоров, со стороны Киева такие площадки востребованы не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы знаем, что целый ряд государственных деятелей зарубежных стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де факто и де юре имеем, с украинской стороны такие площадки востребованы быть не могут», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Несмотря на предложения Ватикана предоставить Украине площадку для переговоров, со стороны Киева такие площадки востребованы не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы знаем, что целый ряд государственных деятелей зарубежных стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де факто и де юре имеем, с украинской стороны такие площадки востребованы быть не могут», — сказал Песков в ходе конференц-колла.