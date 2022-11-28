В Кремле отреагировали на предложение Ватикана о переговорах с Украиной

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Площадки для переговоров не будут востребованы украинской стороной, сказал Песков Фото:

Несмотря на предложения Ватикана предоставить Украине площадку для переговоров, со стороны Киева такие площадки востребованы не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что целый ряд государственных деятелей зарубежных стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де факто и де юре имеем, с украинской стороны такие площадки востребованы быть не могут», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

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Несмотря на предложения Ватикана предоставить Украине площадку для переговоров, со стороны Киева такие площадки востребованы не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы знаем, что целый ряд государственных деятелей зарубежных стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де факто и де юре имеем, с украинской стороны такие площадки востребованы быть не могут», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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