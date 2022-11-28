В Кремле отреагировали на предложение Ватикана о переговорах с Украиной

Площадки для переговоров не будут востребованы украинской стороной, сказал Песков
Несмотря на предложения Ватикана предоставить Украине площадку для переговоров, со стороны Киева такие площадки востребованы не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что целый ряд государственных деятелей зарубежных стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де факто и де юре имеем, с украинской стороны такие площадки востребованы быть не могут», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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