Немецкая компания Uniper подает в суд на «Газпром» из-за «недопоставки газа»

Немецкая компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома». Об этом сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах в ходе разговора с журналистами. Компания обвиняет российского поставщика газа в «недопоставке» топлива и требует компенсацию.
«Uniper инициировал арбитражное разбирательство», — передает Reuters слова Клаус-Дитера Мобаха. Он отметил, что стоимость замены этого газа на данный момент составляет около 11,6 млрд евро.
Ранее компания Uniper требовала от «Газпрома» компенсацию за необоснованное сокращение поставок газа. В агентстве тогда добавили, что подобные разбирательства между крупными компаниями обычно занимают несколько лет.
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Немецкая компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома». Об этом сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах в ходе разговора с журналистами. Компания обвиняет российского поставщика газа в «недопоставке» топлива и требует компенсацию. «Uniper инициировал арбитражное разбирательство», — передает Reuters слова Клаус-Дитера Мобаха. Он отметил, что стоимость замены этого газа на данный момент составляет около 11,6 млрд евро. Ранее компания Uniper требовала от «Газпрома» компенсацию за необоснованное сокращение поставок газа. В агентстве тогда добавили, что подобные разбирательства между крупными компаниями обычно занимают несколько лет.