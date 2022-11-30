Немецкая компания Uniper подает в суд на «Газпром» из-за «недопоставки газа»

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Uniper требует от «Газпрома» компенсацию за газ Фото:
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Немецкая компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома». Об этом сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах в ходе разговора с журналистами. Компания обвиняет российского поставщика газа в «недопоставке» топлива и требует компенсацию.

«Uniper инициировал арбитражное разбирательство», — передает Reuters слова Клаус-Дитера Мобаха. Он отметил, что стоимость замены этого газа на данный момент составляет около 11,6 млрд евро.

Ранее компания Uniper требовала от «Газпрома» компенсацию за необоснованное сокращение поставок газа. В агентстве тогда добавили, что подобные разбирательства между крупными компаниями обычно занимают несколько лет.

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Немецкая компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома». Об этом сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах в ходе разговора с журналистами. Компания обвиняет российского поставщика газа в «недопоставке» топлива и требует компенсацию. «Uniper инициировал арбитражное разбирательство», — передает Reuters слова Клаус-Дитера Мобаха. Он отметил, что стоимость замены этого газа на данный момент составляет около 11,6 млрд евро. Ранее компания Uniper требовала от «Газпрома» компенсацию за необоснованное сокращение поставок газа. В агентстве тогда добавили, что подобные разбирательства между крупными компаниями обычно занимают несколько лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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