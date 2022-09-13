Немецкий поставщик газа требует от «Газпрома» компенсацию в миллиарды евро

13 сентября 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Немецкая энергетическая компания требует компенсацию от «Газпрома» за недопоставленный газ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Немецкая компания Uniper направила судебный иск в адрес «Газпрома» за необоснованное сокращение поставок газа. Об этом сообщает Reuters. «Uniper рассматривает судебный иск в шведском арбитражном суде, чтобы потребовать миллиарды евро в качестве компенсации от „Газпрома“ за то, что, по ее словам, является необоснованным сокращением поставок газа», — цитирует издание источники, знакомые с ситуацией. Издание добавляет, что такие разбирательства обычно занимают несколько лет, прежде чем выносится вердикт. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что серьезные технические проблемы, вызванные санкциями Запада, создают большие препятствия для запуска «Северного потока». А президент России Владимир путин заявлял, что страна готова запустить газопровод «Северный поток-2» хоть завтра. «Мы готовы сделать это хоть завтра. Но не мы же ввели санкции на него. Американцы просто сами хотят продавать газ, втридорога», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Немецкая компания Uniper направила судебный иск в адрес «Газпрома» за необоснованное сокращение поставок газа. Об этом сообщает Reuters. «Uniper рассматривает судебный иск в шведском арбитражном суде, чтобы потребовать миллиарды евро в качестве компенсации от „Газпрома“ за то, что, по ее словам, является необоснованным сокращением поставок газа», — цитирует издание источники, знакомые с ситуацией. Издание добавляет, что такие разбирательства обычно занимают несколько лет, прежде чем выносится вердикт. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что серьезные технические проблемы, вызванные санкциями Запада, создают большие препятствия для запуска «Северного потока». А президент России Владимир путин заявлял, что страна готова запустить газопровод «Северный поток-2» хоть завтра. «Мы готовы сделать это хоть завтра. Но не мы же ввели санкции на него. Американцы просто сами хотят продавать газ, втридорога», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).