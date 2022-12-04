В США отреагировали на предложение Латвии обстреливать Россию

Своим заявлением о поставке Украине оружия для поражения аэродромов России глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает к расширению военного конфликта и пересечению «красной линии». С таким мнением выступил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
«Он (Ринкевичс — прим. URA.RU) призывает к расширению военного конфликта путем пересечения „красной линии“, которую не сможет игнорировать президент [России Владимир] Путин», — написал Робертс на своем сайте. Он также добавил, что подобное провокационное предложение не было бы озвучено главой МИД Латвии без разрешения со стороны США.
Ранее Ринкевичс призвал западные страны предоставить Украине оружие для нанесения ударов по территории России, в частности, для поражения ракетных объектов или аэродромов страны. По мнению главы латвийского МИД, Западу не стоит бояться возможной эскалации, сообщает RT.
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Своим заявлением о поставке Украине оружия для поражения аэродромов России глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает к расширению военного конфликта и пересечению «красной линии». С таким мнением выступил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. «Он (Ринкевичс — прим. URA.RU) призывает к расширению военного конфликта путем пересечения „красной линии“, которую не сможет игнорировать президент [России Владимир] Путин», — написал Робертс на своем сайте. Он также добавил, что подобное провокационное предложение не было бы озвучено главой МИД Латвии без разрешения со стороны США. Ранее Ринкевичс призвал западные страны предоставить Украине оружие для нанесения ударов по территории России, в частности, для поражения ракетных объектов или аэродромов страны. По мнению главы латвийского МИД, Западу не стоит бояться возможной эскалации, сообщает RT.