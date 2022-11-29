В ЕС призвали разрешить Украине наносить удары по России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Украинцы должны иметь возможность наносить удары по российским аэродромам и иным объектам, заявил глава МИД Латвии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине необходимо предоставить оружие для нанесения ударов по территории России, а также разрешить эти самые удары наносить. Такое мнение выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы должны разрешить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов в России», — цитирует Ринкевичса Bloomberg. Он добавил, что Запад не должен бояться возможной эскалации, которую может вызвать это решение. Также глава МИД Латвии подчеркнул, что желание разрешить Украине наносить удары по территории России имеют и некоторые другие страны из состава Евросоюза.

Ранее появились сообщения, что в Пентагоне начали рассматривать поставку Украине бомб, которые будут предназначены для ударов по тылу России. Бомбы представляют собой малогабаритные высокоточные снаряды.

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Украине необходимо предоставить оружие для нанесения ударов по территории России, а также разрешить эти самые удары наносить. Такое мнение выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Мы должны разрешить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов в России», — цитирует Ринкевичса Bloomberg. Он добавил, что Запад не должен бояться возможной эскалации, которую может вызвать это решение. Также глава МИД Латвии подчеркнул, что желание разрешить Украине наносить удары по территории России имеют и некоторые другие страны из состава Евросоюза. Ранее появились сообщения, что в Пентагоне начали рассматривать поставку Украине бомб, которые будут предназначены для ударов по тылу России. Бомбы представляют собой малогабаритные высокоточные снаряды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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