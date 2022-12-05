05 декабря 2022

Свердловские власти сократят количество бомбоубежищ

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Сколько всего бомбоубежищ будет вычеркнуто из реестра, областной прокурор не уточнил Фото:

Власти Свердловской области уберут из реестра бомбоубежищ площадки, в которых нет необходимости, остальные укрытия будут отремонтированы. Об этом заявил прокурор Свердловской области Борис Крылов на заседании регионального заксобрания.

«Количество бомбоубежищ и иных укрытий, которые официально заявлены в реестре, значительно превышает фактическую потребность… Совместно с руководством МЧС актуализирован реестр в соответствии с фактической потребностью», — заявил областной прокурор.

Крылов уточнил, что из реестра исключат те бомбоубежища, в которых нет надобности. Остальные приведут в порядок. Трансляция собрания, где прозвучало заявление, прошла на официальном youtube-канале заксобрания.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании на проспекте Ленина, 15а в Екатеринбурге, которое принадлежит ГУ МВД по Свердловской области, отремонтируют бомбоубежище. Сумма ремонта исчисляется 4,5 млн рублей.

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Власти Свердловской области уберут из реестра бомбоубежищ площадки, в которых нет необходимости, остальные укрытия будут отремонтированы. Об этом заявил прокурор Свердловской области Борис Крылов на заседании регионального заксобрания. «Количество бомбоубежищ и иных укрытий, которые официально заявлены в реестре, значительно превышает фактическую потребность… Совместно с руководством МЧС актуализирован реестр в соответствии с фактической потребностью», — заявил областной прокурор. Крылов уточнил, что из реестра исключат те бомбоубежища, в которых нет надобности. Остальные приведут в порядок. Трансляция собрания, где прозвучало заявление, прошла на официальном youtube-канале заксобрания. Ранее URA.RU сообщало, что в здании на проспекте Ленина, 15а в Екатеринбурге, которое принадлежит ГУ МВД по Свердловской области, отремонтируют бомбоубежище. Сумма ремонта исчисляется 4,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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