Свердловские власти сократят количество бомбоубежищ

Сколько всего бомбоубежищ будет вычеркнуто из реестра, областной прокурор не уточнил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Свердловской области уберут из реестра бомбоубежищ площадки, в которых нет необходимости, остальные укрытия будут отремонтированы. Об этом заявил прокурор Свердловской области Борис Крылов на заседании регионального заксобрания.

«Количество бомбоубежищ и иных укрытий, которые официально заявлены в реестре, значительно превышает фактическую потребность… Совместно с руководством МЧС актуализирован реестр в соответствии с фактической потребностью», — заявил областной прокурор.

Крылов уточнил, что из реестра исключат те бомбоубежища, в которых нет надобности. Остальные приведут в порядок. Трансляция собрания, где прозвучало заявление, прошла на официальном youtube-канале заксобрания.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании на проспекте Ленина, 15а в Екатеринбурге, которое принадлежит ГУ МВД по Свердловской области, отремонтируют бомбоубежище. Сумма ремонта исчисляется 4,5 млн рублей.