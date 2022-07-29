Для свердловских полицейских восстановят бомбоубежище

В здании на проспекте Ленина, 15а в Екатеринбурге, которое принадлежит ГУ МВД по Свердловской области, за 4,5 млн отремонтируют бомбоубежище. Соответствующая информация размещена на официальном сайте госзакупок.
«Объект закупки: капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны на объекте ГУ МВД России по Свердловской области (Екатеринбург, проспект Ленина, 15а)», — говорится в карточке закупки. На ремонт бомбоубежища будет потрачено почти 4,5 млн, но исполнитель пока не определен — он сможет подать заявку до 5 августа.
Особое внимание подрядчика при выполнении работ должно быть обращено на установку вентиляторов, специальных фильтров, а также противовзрывных устройств. Поглотители вредных веществ должны быть строго изолированы, говорится в описании объекта закупки.
В 2017 году появлялась информация о сдаче некоторых бомбоубежищ Свердловской области в аренду. Цены на них начинались от 10 тысяч в месяц.
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В здании на проспекте Ленина, 15а в Екатеринбурге, которое принадлежит ГУ МВД по Свердловской области, за 4,5 млн отремонтируют бомбоубежище. Соответствующая информация размещена на официальном сайте госзакупок. «Объект закупки: капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны на объекте ГУ МВД России по Свердловской области (Екатеринбург, проспект Ленина, 15а)», — говорится в карточке закупки. На ремонт бомбоубежища будет потрачено почти 4,5 млн, но исполнитель пока не определен — он сможет подать заявку до 5 августа. Особое внимание подрядчика при выполнении работ должно быть обращено на установку вентиляторов, специальных фильтров, а также противовзрывных устройств. Поглотители вредных веществ должны быть строго изолированы, говорится в описании объекта закупки. В 2017 году появлялась информация о сдаче некоторых бомбоубежищ Свердловской области в аренду. Цены на них начинались от 10 тысяч в месяц.