Для свердловских полицейских восстановят бомбоубежище

В бомбоубежище, согласно заказу, должны быть отлажены противовзрывные устройства (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В здании на проспекте Ленина, 15а в Екатеринбурге, которое принадлежит ГУ МВД по Свердловской области, за 4,5 млн отремонтируют бомбоубежище. Соответствующая информация размещена на официальном сайте госзакупок.

«Объект закупки: капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны на объекте ГУ МВД России по Свердловской области (Екатеринбург, проспект Ленина, 15а)», — говорится в карточке закупки. На ремонт бомбоубежища будет потрачено почти 4,5 млн, но исполнитель пока не определен — он сможет подать заявку до 5 августа.

Особое внимание подрядчика при выполнении работ должно быть обращено на установку вентиляторов, специальных фильтров, а также противовзрывных устройств. Поглотители вредных веществ должны быть строго изолированы, говорится в описании объекта закупки.

В 2017 году появлялась информация о сдаче некоторых бомбоубежищ Свердловской области в аренду. Цены на них начинались от 10 тысяч в месяц.