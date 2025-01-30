Марафон с «сигма-боем» и мастер-класс по клоунаде: чем заняться в выходные в Екатеринбурге

В Екатеринбурге устроят киномарафон с главным «сигма-боем» Патриком Бэйтманом

«Американского психопата» покажут дважды — 31 января и 2 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие выходные наступает последний месяц зимы. В качестве развлечений екатеринбуржцам предлагают отправиться на ледовый фестиваль, киномарафон с лицом «сигма-боев», побывать на мастер-классе по клоунаде или баскетболе. Топ интересных мероприятий 1 и 2 февраля — в афише URA.RU.

1 февраля

Фестиваль «Лед надежды нашей»

Ежегодный конькобежный праздник в честь Свердловской областной организации «Динамо» устроят на одноименном стадионе. На катке будут соревноваться спортсмены разных возрастов, пройдут развлекательная программа и конкурсы, обещают горячий чай и угощения. Церемония открытия фестиваля пройдет в 12:45 на стадионе «Динамо», вход бесплатный.

Женский «Финал четырех» FONBET Кубка России

Во Дворце игровых видов спорта проведут баскетбольные матчи за 3-е место и кубок России. Первая спортивная схватка пройдет в 12:30, вторая — в 15:30. Участвовать будут клубы УГМК (Екатеринбург), «Динамо» (Курск), «Ника-Лузалес» (Сыктывкар) и МБА-МГУСиТ (Москва). Вход свободный.

На тусовку пустят лишь тех, кто старше 18 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тусовка «Ночь легенд»

Битва рока и поп-музыки пройдет в клубе «Нирвана». DJ Ольга Ланбина, MC Кирилл Раус и кавер-коллективны порадуют гостей хитами групп «Звери», «Мумий Тролль», Animal Jazz, Total, «Ленинград», «Король и шут», «Агата Кристи», Андрея Губина и других. Гостям обещают устроить караоке всем залом. Вход от 400 рублей, начало в 23:00. 18+

«24 часа из жизни женщины»

Камерная постановка по произведению Стефана Цвейга впервые была показана в начале июля 2024 года. Тогда попасть на нее было невозможно, зато появился шанс увидеть «24 часа из жизни женщины» своими глазами сейчас. Мюзикл с необычными декорациями покажут в Театре музкомедии в 19:00, билеты от 500 рублей. 16+

День рождения Бориса Ельцина

В честь праздника в Ельцин Центре станет бесплатным вход в музей и арт-галерею. В последней можно увидеть новую выставку «Моментальная фотография. Сергей Рогожкин» о человеке в большом городе. В 12:00 и в 16:00 пройдут бесплатные экскурсии «Ельцин в фотообъективе», в 14:00 начнется марафон экскурсий о жизни первого президента России (вход — 450 рублей). Вечером в атриуме устроят концерт классической музыки «Музыка под абажуром» (, бесплатно, нужна регистрация).

2 февраля

Мастер-класс по клоунаде

Нестандартное мероприятие проведут клоун Раиль Алешев и психолог Илона Романова. Участники смогут поиграть в клоунаду и разобраться в степенях жизненного абсурда. Организаторы обещают, что после мастер-класса люди научатся радоваться простым вещам, быть счастливыми и чувствовать в себе ребенка. Мероприятие стартует в 16:00 в креативном кластере «Л52», стоимость — 400 рублей. 18+

Чтобы освоить фигурное катание, нужно заплатить лишь за вход на каток Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Мастер-классы по фигурному катанию

На главном катке Екатеринбурга пройдет обучение мастерству катания — в 14:00 и 15:00. Затем в 19:00 в саунд-рубку ворвется DJ Fantastic Fresh. В воскресенье он привезет свой горячий сет на наш лед. Участие в активностях бесплатное, нужно будет отдать за вход на каток.

Спектакль с Еленой Воробей и Оскаром Кучерой

Во Дворце молодежи дают показ спектакля, где режиссером выступила Нина Чусова (ранее была главным режиссером Театра музкомедии). В главных ролях — Елена Воробей, Михаил Полицеймако, Оскар Кучера, Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили, Елена Захарова, Ирина Лачина. В центре внимания — героиня Лиза, которая живет спокойно до тех пор, пока к ней не заявляется бывшая подруга Марго. Создатели говорят, что комедия подарит массу ярких впечатлений и приведет в невероятный восторг. Билеты стоят от 2000 рублей, начало в 19:00. 16+

Киномарафон с «сигма-боем»

В «Гринвич Синема» устроят киномарафон. Посетителям предлагают пересмотреть «Американского психопата» с одним из главных «сигма-боев» — Патриком Бэйтманом, сеанс начнется в 16:00. Также покажут «Криминальное чтиво», но уже в 18:00. Билет стоит 500 рублей. 18+