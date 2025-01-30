Героиням свердловской политики вынесен «модный приговор»: вердикт звездного стилиста

Стилист Анна Скороходова разобрала образы женщин из свердловской власти

30 января 2025 в 20:46 Размер текста - 17 +

Марина Фадеева умеет подбирать деловые наряды без ущерба для женственности Фото: Илья Московец © URA.RU Среди женщин в свердловской политике есть те, кто не боится экспериментов — как, например, спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий, министр культуры Светлана Учайкина и директор департамента информполитики Юлия Хусаинова. Однако не все игры с образами оказываются удачными. По просьбе URA.RU главный редактор портала о моде UBAZAAR, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова (работающая со знаменитостями) разобрала образы 12 самых ярких представительниц местного политического истеблишмента и сделала вывод, какой стиль присущ каждой из них. Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий Анна Гурарий — девушка с благородной внешностью и красивыми чертами лица. Выбор преимущественно классического стиля одежды и спокойной палитры обусловлен тем, что Гурарий является представителем власти. Это поле до сих считается мужской зоной влияния, поэтому женщинам-политикам необходимо особенно тщательно соблюдать баланс между красотой и строгостью, чтобы ее воспринимали всерьез. Если посмотреть более ранние фото Анны Гурарий, действительно можно отметить, что девушка часто выбирала блеклые оттенки и бесформенные силуэты, которые сводили «на нет» впечатление от природной красоты. Однако нынешние эксперименты с формой, силуэтом и цветом пошли на пользу — сегодня Анна Гурарий выглядит стильно, уверенно и современно. Ее стиль во многом обусловлен типом фигуры — стройная женщина смотрится всегда моложаво, что уравновешивается элементами классического стиля. Жакеты прямого кроя лаконичных оттенков, монохромные сочетания, рубашки с отложными воротниками, качественные материалы изделий — все эти элементы добавляют политику строгости. Для выступлений частый выбор сочетания красного и белого неслучаен: помогает привлечь внимание и сделать акцент на спитче Гурарий. Она явно демонстрирует вкус и чувство стиля, что позволяет ей выглядеть уместно в любой ситуации. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина Образы Бабушкиной смотрятся величественно и очень достойно — во многом, это заслуга самого политика. Ей очень идут акцентные декоративные элементы, например, блуза в мелкий горох с бантом, поверх которой надет строгий черный жакет. Клетчатый серый жакет с цветными отворотами цвета ментола также смотрятся интересно: такое сочетание добавляет новаторства в восприятие имиджа Бабушкиной. И даже пальто о-образного силуэта смотрится величественно, добавляя шарма, а не объема или возраста. А вот от «соблазнительных» элементов лучше отказаться: кружево, блеск шелка или леопардовый принт «удешевляют» образ. Депутат заксо Елена Чечунова, «Единая Россия» Елена Чечунова зачастую отдает предпочтение предметам гардероба с замысловатыми геометричными принтами, которые очень подходят ей. Полуприталенный силуэт платьев, свободный крой рубашек и кардиганов, предпочтительно теплая цветовая гамма, светлые тона очень выигрышно подчеркивают приятную внешность Елены. Стиль Елены можно охарактеризовать как классика с элементами эклектики. Глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок Директор департамента внутренней политики Наталья Гурченок является одной из немногих женщин, кто умеет выигрышно подавать такой, казалось бы, простой аксессуар как шейный платок. Его применение добавляет мягкости решительному типу внешности Натальи, а бежевые и кофейные оттенки красиво оттеняют цвет волос. Стоит отметить, что даже сложные яркие принтованные шарфы смотрятся на Гурченок стильно, что позволительно далеко не каждому типажу. Уютные кашемировые свитера и шерстяные пальто также очень подходят политику. А вот от строгих форм и геометричных линий лучше отказаться — они добавят жесткости. Глава департамента информполитики Юлия Хусаинова Юлия Хусаинова экспериментирует со стилем, примеряя как строгие костюмы, так и бесформенные комплекты. В арсенале, предпочтительно, темные тона, которые утяжеляют наряды, создавая достаточно мрачное впечатление от образов. Рекомендуется присмотреться к более светлым оттенкам коричневого и хаки. Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева Лаконичные и простые образы Марины Фадеевой представляют собой минимализм и выгодно подчеркивают внешность своей обладательницы. Чистые цвета, монохром, четкие линии и аскетизм в области украшений добавляют образам Марины решительности и деловитости. При этом наряды не выглядят «бесполыми»: Фадеева выглядит привлекательно и соответствующе формальному дресс-коду. Министр культуры Светлана Учайкина Светлана Учайкина не боится экспериментов и, надо отметить, многие из них действительно смотрятся интересно! Отличительной чертой являются брошки и декоративные элементы, которые присутствуют в каждом образе министра культуры. Даже брюки из кожи с легким отливом смотрятся интересно и, скорее, свежо, нежели странно. Рекомендуется уделить больше вниманию аксессуарному ряду: акцентные брошки «забирают» на себя внимание, поэтому другие украшения в таких случаях смотрятся излишне. Министр образования Светлана Тренихина Светлана Тренихина предпочтительно носит брючные костюмы разных оттенков: от самых строгих до более уютных. Сочетание костюма прямого кроя, белой футболки и туфель в тон наряду смотрится лаконично, и добавляет доверия в сторону Тренихиной. А вот от бесформенных блузок, свитеров и принтованных аксессуаров стоит отказаться: аляпистость и небрежность в данном случае могут сыграть злую шутку. Депутат гордумы Екатеринбурга Виктория Ивачева, КПРФ Блондинка в красном платье — казалось бы, что может пойти не так? Виктория Ивачева часто прибегает к помощи красного цвета, который действительно ей подходит и выгодно подчеркивает внешность. Однако выбранные силуэты не совсем корректно смотрятся. Жакеты более четких форм с акцентной зоной плеч смотрелись бы более выигрышно. Также стоит обратить внимание на топы и лонгсливы, которые Виктория надевает под жакеты. Более «дорогие» приглушенные оттенки, например, молочный, кофейный, беж и горький шоколад, выглядели бы более благородно, нежели «чистые» цвета. Глава департамента развития туризма Эльмира Туканова Эльмира Туканова является женщиной с яркой внешностью, поэтому многие элементы базового гардероба смотрятся на ней второстепенно, не отвлекая внимания от госпожи Тукановой. Не хватает работы с аксессуарным рядом: сумки геометрических форм, строгая обувь и ювелирные украшения помогают добавить шарма. Уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова Государственный деятель Татьяна Мерзлякова в своих нарядах часто сочетает различные фактуры, цвета и силуэты, что не всегда выглядит удачно. Прямой жакет приглушенного синего оттенка в мелкую клетку в стиле Железной леди Маргарет Тэтчер смотрелся бы гораздо лучше с обычной белой рубашкой с накрахмаленным воротничком, чем с бесформенной блузой на молнии неонового синего цвета. В общем и целом, прямой фасон позволит скорректировать нюансы фигуры и добавить шика в образы Мерзляковой. Министр агропромышленного комплекса Анна Кузнецова Политик Кузнецова часто выбирает цветочный или фигурный принты, которые не совсем уместно смотрятся в рамках формальных мероприятий, а также добавляют небрежности в самый классический образ. Платье полуприталенного силуэта насыщенного сапфирового или изумрудного оттенков из жесткой ткани, держащей форму, смотрелось бы гораздо лучше, чем легкое платье с флористическим рисунком. 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Среди женщин в свердловской политике есть те, кто не боится экспериментов — как, например, спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий, министр культуры Светлана Учайкина и директор департамента информполитики Юлия Хусаинова. Однако не все игры с образами оказываются удачными. По просьбе URA.RU главный редактор портала о моде UBAZAAR, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова (работающая со знаменитостями) разобрала образы 12 самых ярких представительниц местного политического истеблишмента и сделала вывод, какой стиль присущ каждой из них. Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий Анна Гурарий — девушка с благородной внешностью и красивыми чертами лица. Выбор преимущественно классического стиля одежды и спокойной палитры обусловлен тем, что Гурарий является представителем власти. Это поле до сих считается мужской зоной влияния, поэтому женщинам-политикам необходимо особенно тщательно соблюдать баланс между красотой и строгостью, чтобы ее воспринимали всерьез. Если посмотреть более ранние фото Анны Гурарий, действительно можно отметить, что девушка часто выбирала блеклые оттенки и бесформенные силуэты, которые сводили «на нет» впечатление от природной красоты. Однако нынешние эксперименты с формой, силуэтом и цветом пошли на пользу — сегодня Анна Гурарий выглядит стильно, уверенно и современно. Ее стиль во многом обусловлен типом фигуры — стройная женщина смотрится всегда моложаво, что уравновешивается элементами классического стиля. Жакеты прямого кроя лаконичных оттенков, монохромные сочетания, рубашки с отложными воротниками, качественные материалы изделий — все эти элементы добавляют политику строгости. Для выступлений частый выбор сочетания красного и белого неслучаен: помогает привлечь внимание и сделать акцент на спитче Гурарий. Она явно демонстрирует вкус и чувство стиля, что позволяет ей выглядеть уместно в любой ситуации. Образы Бабушкиной смотрятся величественно и очень достойно — во многом, это заслуга самого политика. Ей очень идут акцентные декоративные элементы, например, блуза в мелкий горох с бантом, поверх которой надет строгий черный жакет. Клетчатый серый жакет с цветными отворотами цвета ментола также смотрятся интересно: такое сочетание добавляет новаторства в восприятие имиджа Бабушкиной. И даже пальто о-образного силуэта смотрится величественно, добавляя шарма, а не объема или возраста. А вот от «соблазнительных» элементов лучше отказаться: кружево, блеск шелка или леопардовый принт «удешевляют» образ. Елена Чечунова зачастую отдает предпочтение предметам гардероба с замысловатыми геометричными принтами, которые очень подходят ей. Полуприталенный силуэт платьев, свободный крой рубашек и кардиганов, предпочтительно теплая цветовая гамма, светлые тона очень выигрышно подчеркивают приятную внешность Елены. Стиль Елены можно охарактеризовать как классика с элементами эклектики. Директор департамента внутренней политики Наталья Гурченок является одной из немногих женщин, кто умеет выигрышно подавать такой, казалось бы, простой аксессуар как шейный платок. Его применение добавляет мягкости решительному типу внешности Натальи, а бежевые и кофейные оттенки красиво оттеняют цвет волос. Стоит отметить, что даже сложные яркие принтованные шарфы смотрятся на Гурченок стильно, что позволительно далеко не каждому типажу. Уютные кашемировые свитера и шерстяные пальто также очень подходят политику. А вот от строгих форм и геометричных линий лучше отказаться — они добавят жесткости. Юлия Хусаинова экспериментирует со стилем, примеряя как строгие костюмы, так и бесформенные комплекты. В арсенале, предпочтительно, темные тона, которые утяжеляют наряды, создавая достаточно мрачное впечатление от образов. Рекомендуется присмотреться к более светлым оттенкам коричневого и хаки. Лаконичные и простые образы Марины Фадеевой представляют собой минимализм и выгодно подчеркивают внешность своей обладательницы. Чистые цвета, монохром, четкие линии и аскетизм в области украшений добавляют образам Марины решительности и деловитости. При этом наряды не выглядят «бесполыми»: Фадеева выглядит привлекательно и соответствующе формальному дресс-коду. Светлана Учайкина не боится экспериментов и, надо отметить, многие из них действительно смотрятся интересно! Отличительной чертой являются брошки и декоративные элементы, которые присутствуют в каждом образе министра культуры. Даже брюки из кожи с легким отливом смотрятся интересно и, скорее, свежо, нежели странно. Рекомендуется уделить больше вниманию аксессуарному ряду: акцентные брошки «забирают» на себя внимание, поэтому другие украшения в таких случаях смотрятся излишне. Светлана Тренихина предпочтительно носит брючные костюмы разных оттенков: от самых строгих до более уютных. Сочетание костюма прямого кроя, белой футболки и туфель в тон наряду смотрится лаконично, и добавляет доверия в сторону Тренихиной. А вот от бесформенных блузок, свитеров и принтованных аксессуаров стоит отказаться: аляпистость и небрежность в данном случае могут сыграть злую шутку. Блондинка в красном платье — казалось бы, что может пойти не так? Виктория Ивачева часто прибегает к помощи красного цвета, который действительно ей подходит и выгодно подчеркивает внешность. Однако выбранные силуэты не совсем корректно смотрятся. Жакеты более четких форм с акцентной зоной плеч смотрелись бы более выигрышно. Также стоит обратить внимание на топы и лонгсливы, которые Виктория надевает под жакеты. Более «дорогие» приглушенные оттенки, например, молочный, кофейный, беж и горький шоколад, выглядели бы более благородно, нежели «чистые» цвета. Эльмира Туканова является женщиной с яркой внешностью, поэтому многие элементы базового гардероба смотрятся на ней второстепенно, не отвлекая внимания от госпожи Тукановой. Не хватает работы с аксессуарным рядом: сумки геометрических форм, строгая обувь и ювелирные украшения помогают добавить шарма. Государственный деятель Татьяна Мерзлякова в своих нарядах часто сочетает различные фактуры, цвета и силуэты, что не всегда выглядит удачно. Прямой жакет приглушенного синего оттенка в мелкую клетку в стиле Железной леди Маргарет Тэтчер смотрелся бы гораздо лучше с обычной белой рубашкой с накрахмаленным воротничком, чем с бесформенной блузой на молнии неонового синего цвета. В общем и целом, прямой фасон позволит скорректировать нюансы фигуры и добавить шика в образы Мерзляковой. Политик Кузнецова часто выбирает цветочный или фигурный принты, которые не совсем уместно смотрятся в рамках формальных мероприятий, а также добавляют небрежности в самый классический образ. Платье полуприталенного силуэта насыщенного сапфирового или изумрудного оттенков из жесткой ткани, держащей форму, смотрелось бы гораздо лучше, чем легкое платье с флористическим рисунком.